Capcom: Kamiya möchte Okami 2 und Viewtiful Joe 3 machen

Hideki Kamiya, Mitbegründer von PlatinumGames, brachte in einem Gespräch sein Interesse an weiteren Teilen von zwei beliebten Klassikern zum Ausdruck.

Der legendäre Videospieldesigner würde gerne Fortsetzungen zum Side-Scrolling-Beat’em Up Viewtiful Joe und dem Action-Adventure Okami machen.

„In der Umfrage, die Capcom letztes Mal gemacht hat, war Viewtiful Joe nicht als Option aufgeführt. Also habe ich geantwortet und gesagt: ‚Ich bin Hideki Kamiya, lass mich die Fortsetzung von Viewtiful Joe machen. Das habe ich geschrieben und abgeschickt, es wurde nicht einmal in der Umfrage veröffentlicht. Der Regisseur selbst bittet darum, das Spiel noch einmal zu machen, aber sie wollen nicht einmal darüber reden. Was zum Teufel, Capcom?“

Kamiya sagte: „Ich wäre mehr als glücklich. Nur weil 8 Leute Viewtiful Joe gespielt haben, sind die Leute nicht begeistert. Dieses Spiel wurde auch auf halbem Weg beendet. Also muss ich es beenden. Ich will es zu Ende spielen.“

Gerne würde Kamiya die Geschichte von Okami zu Ende bringen. Er sieht es als die Pflicht eines Entwicklers an, wie er weiter ausführt.

„Ihr wisst, dass die Geschichte in der Mitte zu Ende ist, also fühle ich mich schlecht, wenn ich es so lasse, wie es ist… Ich denke, die Entwickler haben die Pflicht, Fortsetzungen zu entwickeln, die die Fans sehen wollen. Auch wenn ich mich hochtrabend anhöre, ist es schon eine Weile her, dass ich Okami hinter mir gelassen habe. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass ich meine Pflicht nicht erfüllt habe, also Capcom, bitte – lasst es uns gemeinsam tun“, so Kamiya.