Capcom: Kamiya wünscht sich Devil May Cry-Remake

Mit seinem Studio CLOVERS arbeitet Entwicklerlegende Hideki Kamiya aktuell gemeinsam mit seinem ehemaligen Arbeitgeber Capcom an einer Fortsetzung zum Kult-Klassiker Okami.

In einem neuen YouTube-Video erklärt Kamiya jetzt, dass er es sich sehr gut vorstellen könne, auch andere Capcom-Spiele wieder aufleben zu lassen. Dazu nennt er ein mögliches Remake zu Devil May Cry, an dem er seinerzeit als Director beteiligt war, aber auch Viewtiful Joe:

„Was ein Devil May Cry-Remake angeht, so würde ich das natürlich gerne machen. Normalerweise spiele ich meine eigenen Spiele nach der Veröffentlichung nicht noch einmal, und Devil May Cry ist da keine Ausnahme. Aber hin und wieder sehe ich Gameplay-Clips und denke: ‚Ja, das fühlt sich wirklich an wie ein 24 Jahre altes Spieldesign‘.“ „Mit der heutigen Technologie und dem heutigen Ansatz beim Spieldesign würde ich das Spiel natürlich von Grund auf neu entwickeln wollen. Wenn das jemals passiert. Nun, ich denke nicht ernsthaft darüber nach, wenn es nicht wirklich passiert, also habe ich im Moment nichts im Sinn. Aber wenn die Zeit gekommen ist, werde ich mir etwas einfallen lassen. Das ist mein Job!“ „Also Capcom, überlasst es mir! Und lasst mich auch Viewtiful Joe machen!“