Capcom: Kazuki Abe erklärt: Das „RE“ in RE Engine bedeutet Reach for the Moon

Warum der Name nichts mit Resident Evil zu tun hat – und was das Logo wirklich ausdrückt.

Kazuki Abe, technischer Direktor bei Capcom, hat klargestellt, dass die RE Engine nicht „Resident Evil Engine“ bedeutet, sondern „Reach for the Moon Engine“. Die Verwechslung sei nachvollziehbar, aber letztlich ein Zufall – vor allem, weil die Reihe in Japan ohnehin Biohazard heißt.

Abe beschreibt, dass der Name und das Logo eine kreative Botschaft transportieren sollen. Die ausgestreckte Hand im Logo steht sinnbildlich dafür, dass Entwicklerinnen und Entwickler mit dieser Engine ihre Visionen „erreichen“ können. Die Engine soll ein Werkzeug sein, das Ideen greifbar macht und Träume in tatsächliche Spiele verwandelt.

Er selbst zeigt sich überrascht, wie weit verbreitet die Annahme war, dass die Engine nach Resident Evil benannt wurde. Dass viele RE‑Titel mit der Engine entwickelt wurden, sei eher ein Nebeneffekt als eine Absicht. Die interne Bedeutung sei immer gewesen, dass die Engine Kreativität ermöglicht – nicht, dass sie an eine bestimmte Marke gebunden ist.

Abe betont außerdem, dass die Hintergrundgeschichte des Logos teilweise auf Erzählungen innerhalb des Teams basiert. Die Grundidee bleibt jedoch klar: Die RE Engine soll symbolisieren, dass jedes Spiel, das man sich vorstellen kann, in Reichweite liegt.