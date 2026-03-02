Capcom: Kazuki Abe erklärt: Das „RE“ in RE Engine bedeutet Reach for the Moon

Kazuki Abe, technischer Direktor bei Capcom, hat klargestellt, dass die RE Engine nicht „Resident Evil Engine“ bedeutet, sondern „Reach for the Moon Engine“. Die Verwechslung sei nachvollziehbar, aber letztlich ein Zufall – vor allem, weil die Reihe in Japan ohnehin Biohazard heißt.
Abe beschreibt, dass der Name und das Logo eine kreative Botschaft transportieren sollen. Die ausgestreckte Hand im Logo steht sinnbildlich dafür, dass Entwicklerinnen und Entwickler mit dieser Engine ihre Visionen „erreichen“ können. Die Engine soll ein Werkzeug sein, das Ideen greifbar macht und Träume in tatsächliche Spiele verwandelt.
Er selbst zeigt sich überrascht, wie weit verbreitet die Annahme war, dass die Engine nach Resident Evil benannt wurde. Dass viele RE‑Titel mit der Engine entwickelt wurden, sei eher ein Nebeneffekt als eine Absicht. Die interne Bedeutung sei immer gewesen, dass die Engine Kreativität ermöglicht – nicht, dass sie an eine bestimmte Marke gebunden ist.
Abe betont außerdem, dass die Hintergrundgeschichte des Logos teilweise auf Erzählungen innerhalb des Teams basiert. Die Grundidee bleibt jedoch klar: Die RE Engine soll symbolisieren, dass jedes Spiel, das man sich vorstellen kann, in Reichweite liegt.
Sympathische Einschätzung. Andere Studios hätten wohl zu den Sternen gegriffen. Da ist der Mond absolut realistisch. 👍
Naja, ich fand die internationale Namensgebung schon immer etwas seltsam: das innewohnende Böse, was sich ja besonders auf die Villa von Teil 1 bezieht. Aber schon in Teil 2 gehts ja nicht mehr um ein zentrales Gebäude, wo quasi das Böse erschaffen und erforscht wurde. Biohazard ist da viel sinniger und passt so auch auf jeden Teil. Aber was sag ich da – wir leben im Land der schlimmsten Titelumdeutungen bei Filmen und co. „Ich glaub, mich knutscht ein Elch!“, „Vergiss mein nicht!“, „Schlappe Bullen beißen nicht“. Ich würde gerne mal die Leute treffen, die sowas verabschieden.
Resident Evil Engine fand ich schön pragmatisch und bodenständig. „Reach for the moon Engine“ klingt total kitschig und ehrlich gesagt auch nachträglich ausgedacht.
Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber man hat auf jeden Fall mit der Engine einen guten Job gemacht bei Resident Evil.
Klingt ein bisschen nachträglich ausgedacht. Ich vermute man hat die Engine damals für Resident Evil gebaut, aber mittlerweile so weiterentwickelt, dass man damit eben weit mehr als nur RE Spiele machen kann. Und das will man jetzt ein bisschen „verschleiern“… 😂
Aber wenn’s tatsächlich so sein sollte, soll’s mir auch recht sein.
Die Engine kann echt was, neben UE5, IdTech, IW9 sicher die stärkste Engine am Markt.
Interessant und schlüssig.
Finde das auch eine optisch ansprechende Engine, hoffe sie bleibt uns noch eine Weile erhalten.