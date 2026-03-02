Capcom: Kazuki Abe erklärt: Das „RE“ in RE Engine bedeutet Reach for the Moon

7 Autor: , in News / Capcom
Übersicht
Image: Capcom

Warum der Name nichts mit Resident Evil zu tun hat – und was das Logo wirklich ausdrückt.

Kazuki Abe, technischer Direktor bei Capcom, hat klargestellt, dass die RE Engine nicht „Resident Evil Engine“ bedeutet, sondern „Reach for the Moon Engine“. Die Verwechslung sei nachvollziehbar, aber letztlich ein Zufall – vor allem, weil die Reihe in Japan ohnehin Biohazard heißt.

Abe beschreibt, dass der Name und das Logo eine kreative Botschaft transportieren sollen. Die ausgestreckte Hand im Logo steht sinnbildlich dafür, dass Entwicklerinnen und Entwickler mit dieser Engine ihre Visionen „erreichen“ können. Die Engine soll ein Werkzeug sein, das Ideen greifbar macht und Träume in tatsächliche Spiele verwandelt.

Er selbst zeigt sich überrascht, wie weit verbreitet die Annahme war, dass die Engine nach Resident Evil benannt wurde. Dass viele RE‑Titel mit der Engine entwickelt wurden, sei eher ein Nebeneffekt als eine Absicht. Die interne Bedeutung sei immer gewesen, dass die Engine Kreativität ermöglicht – nicht, dass sie an eine bestimmte Marke gebunden ist.

Abe betont außerdem, dass die Hintergrundgeschichte des Logos teilweise auf Erzählungen innerhalb des Teams basiert. Die Grundidee bleibt jedoch klar: Die RE Engine soll symbolisieren, dass jedes Spiel, das man sich vorstellen kann, in Reichweite liegt.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Capcom

7 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. faktencheck 165160 XP First Star Gold | 02.03.2026 - 08:46 Uhr

    Sympathische Einschätzung. Andere Studios hätten wohl zu den Sternen gegriffen. Da ist der Mond absolut realistisch. 👍

    0
  2. ObitheWan 43200 XP Hooligan Schubser | 02.03.2026 - 08:54 Uhr

    Naja, ich fand die internationale Namensgebung schon immer etwas seltsam: das innewohnende Böse, was sich ja besonders auf die Villa von Teil 1 bezieht. Aber schon in Teil 2 gehts ja nicht mehr um ein zentrales Gebäude, wo quasi das Böse erschaffen und erforscht wurde. Biohazard ist da viel sinniger und passt so auch auf jeden Teil. Aber was sag ich da – wir leben im Land der schlimmsten Titelumdeutungen bei Filmen und co. „Ich glaub, mich knutscht ein Elch!“, „Vergiss mein nicht!“, „Schlappe Bullen beißen nicht“. Ich würde gerne mal die Leute treffen, die sowas verabschieden.

    0
  3. RappScallion 23980 XP Nasenbohrer Level 2 | 02.03.2026 - 08:59 Uhr

    Resident Evil Engine fand ich schön pragmatisch und bodenständig. „Reach for the moon Engine“ klingt total kitschig und ehrlich gesagt auch nachträglich ausgedacht.

    0
  4. Katanameister 342560 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 02.03.2026 - 09:06 Uhr

    Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber man hat auf jeden Fall mit der Engine einen guten Job gemacht bei Resident Evil.

    0
  5. DangerAron 12110 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 02.03.2026 - 09:11 Uhr

    Klingt ein bisschen nachträglich ausgedacht. Ich vermute man hat die Engine damals für Resident Evil gebaut, aber mittlerweile so weiterentwickelt, dass man damit eben weit mehr als nur RE Spiele machen kann. Und das will man jetzt ein bisschen „verschleiern“… 😂

    Aber wenn’s tatsächlich so sein sollte, soll’s mir auch recht sein.

    0
  7. xXCickXx 124815 XP Man-at-Arms Silber | 02.03.2026 - 10:22 Uhr

    Interessant und schlüssig.
    Finde das auch eine optisch ansprechende Engine, hoffe sie bleibt uns noch eine Weile erhalten.

    0

Hinterlasse eine Antwort