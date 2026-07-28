Capcom: Meistverkaufte Spiele – PRAGMATA überrascht mit starkem Debüt

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Image: Capcom / depositphotos

Capcom hat die Verkaufszahlen seiner erfolgreichsten Spiele im ersten Quartal veröffentlicht – angeführt wird die Liste vom neuen Sci-Fi-Abenteuer PRAGMATA.

Capcom hat im Rahmen seiner aktuellen Quartalszahlen die erfolgreichsten Spiele des ersten Geschäftsquartals bekannt gegeben. An der Spitze steht die neue Marke PRAGMATA, die seit ihrer Veröffentlichung bereits 2,51 Millionen Exemplare verkaufen konnte. Damit führt der Sci-Fi-Titel die interne Bestsellerliste des Publishers an. Die starken Verkaufszahlen wurden bereits im Finanzbericht hervorgehoben.

Auf Platz zwei folgt Resident Evil 4 mit 2,43 Millionen verkauften Einheiten im Quartal. Dahinter reiht sich Resident Evil 2 mit 1,42 Millionen Verkäufen ein. Ebenfalls stark präsentierte sich Devil May Cry 5, das weitere 1,29 Millionen Einheiten absetzen konnte.

Resident Evil 3 erreichte im Berichtszeitraum 1,15 Millionen Verkäufe, während Resident Evil Requiem weitere 1,14 Millionen Exemplare verkaufte und damit die Marke von über acht Millionen Gesamtverkäufen überschritt.

Auch Monster Hunter: World bleibt ein Dauerbrenner. Der Titel konnte im Quartal weitere 780.000 Einheiten verkaufen. Insgesamt setzte Capcom im ersten Quartal 23,81 Millionen Spiele ab und profitierte insbesondere von der starken Nachfrage nach neuen Veröffentlichungen sowie dem umfangreichen Kataloggeschäft.

Meistverkaufte Capcom-Spiele im Q1 FY2026

Capcom aktualisiert Verkaufszahlen seiner erfolgreichsten Spiele

Neben den Quartalszahlen hat Capcom auch die aktuellen Gesamtverkaufszahlen zahlreicher Top-Titel veröffentlicht. Besonders die Resident-Evil-Reihe bleibt ein wichtiger Wachstumstreiber, während Monster Hunter: World seine Spitzenposition weiter ausbaut.

  • Monster Hunter: World – 30,45 Millionen verkaufte Exemplare
  • Resident Evil 2 – 19,75 Millionen verkaufte Exemplare
  • Resident Evil 7: Biohazard – 18,41 Millionen verkaufte Exemplare
  • Resident Evil 6 – 17,60 Millionen verkaufte Exemplare
  • Resident Evil 4 – 16,04 Millionen verkaufte Exemplare
  • Resident Evil Village – 15,86 Millionen verkaufte Exemplare
  • Resident Evil 3 – 14,52 Millionen verkaufte Exemplare
  • Devil May Cry 5 – 14,24 Millionen verkaufte Exemplare
  • Resident Evil Requiem – 8,03 Millionen verkaufte Exemplare
  • PRAGMATA – 2,51 Millionen verkaufte Exemplare
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21 Kommentare Added

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  1. c0re82
    Recruit
    Recruit
    50008 XP
    Recruit 50008 XP
    Fortschritt zum nächsten Rang 2.492 XP bis Fighter
    28.07.2026 - 22:23 Uhr

    Verdient.
    Das Gameplay hat wahnsinnig Spaß gemacht und das Spiel sieht toll aus 🙂

    0
  2. Devilsgift
    XboxDynasty Veteran Bronze
    XboxDynasty Veteran Bronze
    207145 XP
    XboxDynasty Veteran Bronze 207145 XP
    Fortschritt zum nächsten Rang 42.855 XP bis XboxDynasty Veteran Silber
    28.07.2026 - 22:35 Uhr

    Ich werde es auch noch kaufen. Finde auch gut das Capcom belohnt wird mit der neuen Marke

    1
  4. Lord Hektor
    XboxDynasty MVP Bronze
    XboxDynasty MVP Bronze
    454480 XP
    XboxDynasty MVP Bronze 454480 XP
    Fortschritt zum nächsten Rang 45.520 XP bis XboxDynasty MVP Silber
    29.07.2026 - 14:46 Uhr

    Ich glaube, dass hätte Capcom selbst nicht gedacht bei Pragmata.

    0

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