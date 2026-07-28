Capcom: Meistverkaufte Spiele – PRAGMATA überrascht mit starkem Debüt

Capcom hat die Verkaufszahlen seiner erfolgreichsten Spiele im ersten Quartal veröffentlicht – angeführt wird die Liste vom neuen Sci-Fi-Abenteuer PRAGMATA.

Capcom hat im Rahmen seiner aktuellen Quartalszahlen die erfolgreichsten Spiele des ersten Geschäftsquartals bekannt gegeben. An der Spitze steht die neue Marke PRAGMATA, die seit ihrer Veröffentlichung bereits 2,51 Millionen Exemplare verkaufen konnte. Damit führt der Sci-Fi-Titel die interne Bestsellerliste des Publishers an. Die starken Verkaufszahlen wurden bereits im Finanzbericht hervorgehoben.

Auf Platz zwei folgt Resident Evil 4 mit 2,43 Millionen verkauften Einheiten im Quartal. Dahinter reiht sich Resident Evil 2 mit 1,42 Millionen Verkäufen ein. Ebenfalls stark präsentierte sich Devil May Cry 5, das weitere 1,29 Millionen Einheiten absetzen konnte.

Resident Evil 3 erreichte im Berichtszeitraum 1,15 Millionen Verkäufe, während Resident Evil Requiem weitere 1,14 Millionen Exemplare verkaufte und damit die Marke von über acht Millionen Gesamtverkäufen überschritt.

Auch Monster Hunter: World bleibt ein Dauerbrenner. Der Titel konnte im Quartal weitere 780.000 Einheiten verkaufen. Insgesamt setzte Capcom im ersten Quartal 23,81 Millionen Spiele ab und profitierte insbesondere von der starken Nachfrage nach neuen Veröffentlichungen sowie dem umfangreichen Kataloggeschäft.

Meistverkaufte Capcom-Spiele im Q1 FY2026

Capcom aktualisiert Verkaufszahlen seiner erfolgreichsten Spiele

Neben den Quartalszahlen hat Capcom auch die aktuellen Gesamtverkaufszahlen zahlreicher Top-Titel veröffentlicht. Besonders die Resident-Evil-Reihe bleibt ein wichtiger Wachstumstreiber, während Monster Hunter: World seine Spitzenposition weiter ausbaut.

Monster Hunter: World – 30,45 Millionen verkaufte Exemplare

– 30,45 Millionen verkaufte Exemplare Resident Evil 2 – 19,75 Millionen verkaufte Exemplare

– 19,75 Millionen verkaufte Exemplare Resident Evil 7: Biohazard – 18,41 Millionen verkaufte Exemplare

– 18,41 Millionen verkaufte Exemplare Resident Evil 6 – 17,60 Millionen verkaufte Exemplare

– 17,60 Millionen verkaufte Exemplare Resident Evil 4 – 16,04 Millionen verkaufte Exemplare

– 16,04 Millionen verkaufte Exemplare Resident Evil Village – 15,86 Millionen verkaufte Exemplare

– 15,86 Millionen verkaufte Exemplare Resident Evil 3 – 14,52 Millionen verkaufte Exemplare

– 14,52 Millionen verkaufte Exemplare Devil May Cry 5 – 14,24 Millionen verkaufte Exemplare

– 14,24 Millionen verkaufte Exemplare Resident Evil Requiem – 8,03 Millionen verkaufte Exemplare

– 8,03 Millionen verkaufte Exemplare PRAGMATA – 2,51 Millionen verkaufte Exemplare