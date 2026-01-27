Capcom: Neue Rekordzahlen dank Resident Evil und Monster Hunter

Capcom hat seine Finanzzahlen für die neun Monate bis zum 31. Dezember 2025 veröffentlicht und präsentiert dabei ein außergewöhnlich starkes Ergebnis. Sowohl Umsatz als auch Gewinn legten deutlich zu: Die Net Sales stiegen um 29,8 % auf ¥115,3 Milliarden, während das operative Ergebnis um 75,1 % auf ¥54,3 Milliarden kletterte.

Der Nettogewinn wuchs um 68,6 % auf ¥38,8 Milliarden – ein erneuter Beleg für Capcoms anhaltende Erfolgsserie.

Im Bereich Digital Contents, dem Kerngeschäft rund um Videospiele, erzielte Capcom ¥73,4 Milliarden Umsatz, ein Plus von 25,4 %. Verantwortlich dafür sind vor allem starke Katalogverkäufe der großen Marken.

Die Ankündigung von Resident Evil Requiem sorgte für zusätzlichen Auftrieb bei Resident Evil 4 und Village. Auf Mobile erreichte Resident Evil Survival Unit bereits über drei Millionen Downloads, davon eine Million innerhalb der ersten 24 Stunden.

Auch Street Fighter 6 bleibt ein Erfolgsgarant: Nach dem Launch der Switch‑2‑Version überschritten die globalen Verkäufe die Marke von sechs Millionen Einheiten. Devil May Cry 5 profitierte von einer abgestimmten Preisstrategie rund um die Netflix‑Adaption, während Monster Hunter Rise und Sunbreak weiter zulegten.

Das neue Monster Hunter Wilds erreichte seit seinem Februar‑Release 2025 bereits 11 Millionen verkaufte Einheiten. Insgesamt verkaufte Capcom im Digital‑Segment 34,64 Millionen Spiele, deutlich mehr als die 30,53 Millionen im Vorjahr.

Capcom zeigt sich optimistisch und erwartet, die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr bis zum 31. März 2026 vollständig zu erreichen.