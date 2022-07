Capcom: Neuigkeiten zu Exoprimal, Resident Evil Village auf der Comic Con

Heute startet die San Diego Comic Con. Die weltgrößte Veranstaltung für Comics findet bis einschließlich Sonntag statt und liefert jede Menge Neuigkeiten zu Comics, Superhelden und mehr in den verschiedensten Medien.

Der japanische Spielentwickler Capcom wird in San Diego mit seinem „World of Capcom“-Panel am Freitag vor Ort vertreten sein und kündigt dazu bereits Neuigkeiten zu den Spielen Exoprimal, Monster Hunter Rise: Sunbreak und Resident Evil Village Gold Edition an.

Was Capcom darüber hinaus noch an Neuigkeiten geplant hat, wird das Unternehmen dann morgen ab 21:45 Uhr im Panel zeigen.