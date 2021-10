Capcom: PC soll zukünftig Hauptplattform werden

Autor:, in / Capcom

Laut Capcom COO Haruhiro Tsujimoto möchte sich das japanische Unternehmen in Zukunft hauptsächlich auf PC-Software konzentrieren. Man hoffe, den Verkauf von PC-Spielen bis Ende nächsten Jahres so weit steigern zu können, dass dieser die Hälfte aller Spieleverkäufe Capcoms ausmache, so Tsujimoto:

„Der PC führt den weltweiten Verkauf an. Wir haben kürzlich erklärt, dass wir den PC zu unserer Hauptplattform machen werden. Auf der diesjährigen Tokyo Game Show haben wir uns darauf konzentriert, die PC-Version von Monster Hunter Rise vorzustellen, und ich denke, die Leute werden die Veränderung unseres Ansatzes erleben können.“

Tsujimoto zufolge ist der Kurswechsel eine Reaktion auf die weiterhin starken digitalen Verkäufe älterer Capcom-Titel wie Resident Evil 7 und die durch die Covid-19-Pandemie angestiegene PC-Nutzung in Japan: