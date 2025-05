Capcom: Rekordgewinne das achte Jahr in Folge

Autor:, in / Capcom

Capcom erzielte im achten Jahr in Folge Rekordgewinne in allen Bereichen.

Capcom gab heute bekannt, dass die konsolidierten Ergebnisse für das am 31. März 2025 zu Ende gegangene Geschäftsjahr einen Nettoumsatz von 1,03 Mrd. Euro erreicht haben, was einem Plus von 11,3 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.

Weiterhin lag das Betriebsergebnis bei 400 Millionen Euro (+15,2 %) sowie der Nettogewinn bei knapp 295 Millionen Euro (+11,7 %).

Während des Geschäftsjahres trieb Capcoms Kerngeschäft mit digitalen Inhalten die Ergebnisse voran. So lieferte man einen Jahresumsatz von 51,87 Millionen Einheiten, ein Anstieg von über 5 Millionen Einheiten im Vergleich zum Vorjahr, mit der Veröffentlichung von Monster Hunter Wilds.

Der neuste Teil der Monster Hunter-Reihe verkaufte sich in einem Monat über 10 Millionen Mal. Des Weiteren gab es auch starke Verkäufe bei den Katalogtiteln, angeführt von der Monster Hunter-Serie.

Darüber hinaus steigerte das Unternehmen seine Erträge durch die Nutzung seiner großen Marken in den Bereichen Filme, Charakter-Merchandise und Esports, während es gleichzeitig einen stabilen Ladenbetrieb durchführte und neue Ladenformate in seinem Arcade-Geschäft förderte sowie den Absatz neuer intelligenter Pachislo-Automaten, einschließlich Monster Hunter Rise, in seinem Geschäft für Unterhaltungselektronik erhöhte.

Infolgedessen erzielte Capcom das achte Jahr in Folge Rekordumsätze und -gewinne auf allen Ebenen sowie das zehnte Jahr in Folge ein Wachstum des Betriebsergebnisses von über 10 %.

Für das am 31. März 2026 endende Geschäftsjahr rechnet Capcom mit einem Nettoumsatz von 1,156 Milliarden Euro und einem Betriebsergebnis von 444 Millionen Euro, was neun aufeinanderfolgende Jahre mit einem Rekordgewinn auf allen Ebenen und elf aufeinanderfolgende Jahre mit einem Wachstum des Betriebsergebnisses von über 10 % bedeuten würde.