Capcom: Rekordverdächtige Umsätze und Gewinne gemeldet

Die konsolidierten Geschäftsergebnisse für das am 31. März 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr hat Capcom jetzt herausgegeben.

Demnach erwirtschaftete man in dem Geschäftsjahr einen Nettoumsatz von 110.054 Millionen Yen (+15,5 %) und ein Betriebsergebnis von 42.909 Millionen Yen (+24 %)

Das bedeutet beim Betriebsergebnis im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 27,2 % bzw. 44.330 Millionen Yen und einen den Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbaren Nettogewinn von 32.553 Millionen Yen (+30,6 %).

In dem Geschäftsjahr erzielte Capcom mit dem Verkauf von 32,6 Millionen Einheiten einen Rekordabsatz bei Videospielen.

Die Verkäufe wurden angetrieben durch die Veröffentlichung neuer Titel wie Resident Evil Village (6,1 Millionen verkaufte Einheiten) und Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (1,5 Millionen verkaufte Einheiten).

Für den anhaltenden Erfolg waren auch der Absatz von Katalogtiteln durch die Förderung des digitalen Verkaufs verantwortlich.

Das Unternehmen steigerte seine Einnahmen auch durch die Nutzung seiner Marken in den Bereichen Charakter-Merchandise, Medien und eSports sowie in den Bereichen Arcade Operations und Amusement Equipments. Infolgedessen erzielte Capcom einen rekordverdächtigen Nettoumsatz, das fünfte Jahr in Folge einen rekordverdächtigen Gewinn auf allen Ebenen und das neunte Jahr in Folge ein Wachstum des Betriebsergebnisses.

Die interne Prognose für das laufende Geschäftsjahr, das am 31. März 2023 enden wird, sieht Capcom einen Nettoumsatz von 120.000 Millionen Yen und ein Betriebsergebnis von 48.000 Millionen Yen voraus.