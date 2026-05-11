Capcom: Riesiger Leak enthüllt mehrere Resident Evil-Remakes und RE10-Details

Mehrere angeblich interne Informationen zu kommenden Projekten von Capcom deuten auf eine umfangreiche Zukunftsplanung für die Reihen Resident Evil und Devil May Cry hin.

Laut Angaben eines bekannten Capcom-Insiders, die unter anderem von Dusk geteilt wurden, befindet sich derzeit ein vollständiges Remake des ersten Devil May Cry aktiv in Entwicklung. Es wäre die erste komplette Neuauflage des ursprünglichen Actionspiels.

Zusätzlich soll Capcom bereits im Zeitraum Juni bis Juli 2022 intern über die Zukunft der Resident Evil-Reihe entschieden haben. Dabei sollen laut Leak mehrere Projekte gleichzeitig grünes Licht erhalten haben, darunter Remakes zu Resident Evil Zero, Resident Evil Code: Veronica und Resident Evil 1 sowie der neue Hauptteil Resident Evil 10.

Für die Projekte werden zudem interne Codenamen genannt:

Project Chambers – Resident Evil Zero Remake

Project Fallen – Resident Evil 1 Remake

Project Redlife – Resident Evil 10

Besonders interessant fällt die Beschreibung zu Resident Evil 10 aus. Demnach soll Claire Redfield die Hauptfigur des neuen Serienablegers werden und damit erneut ins Zentrum der Handlung rücken.

Das Resident Evil 1-Remake soll sich bereits seit 2022 beziehungsweise 2023 in Vorproduktion befunden haben und inzwischen in die vollständige Entwicklung übergegangen sein.

Laut den Informationen entstehen sowohl Resident Evil Zero als auch Resident Evil 10 mit der aktuellen REX Engine von Capcom, die bereits für moderne High-End-Titel des Unternehmens verwendet wird.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält der Leak durch einen weiteren Zusammenhang: Im selben Jahr, in dem die internen Entscheidungen gefallen sein sollen, stoppte Capcom mehrere prominente Fan-Remake-Projekte zu Resident Evil Zero, Code Veronica und Resident Evil 1. Laut Insider-Bericht könnte dies mit den eigenen offiziellen Neuauflagen zusammengehangen haben.

Außerdem soll Ada Wong in DLC-Inhalten zu Resident Evil 9 auftreten. Zusätzlich sollen mehrere storybasierte Erweiterungen geplant sein.

Eine offizielle Bestätigung der genannten Informationen durch Capcom liegt bislang nicht vor. Die aktuellen Angaben gelten daher weiterhin als unbestätigter Insider-Bericht.