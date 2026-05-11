Capcom: Riesiger Leak enthüllt mehrere Resident Evil-Remakes und RE10-Details

Mehrere angeblich interne Informationen zu kommenden Projekten von Capcom deuten auf eine umfangreiche Zukunftsplanung für die Reihen Resident Evil und Devil May Cry hin.
Laut Angaben eines bekannten Capcom-Insiders, die unter anderem von Dusk geteilt wurden, befindet sich derzeit ein vollständiges Remake des ersten Devil May Cry aktiv in Entwicklung. Es wäre die erste komplette Neuauflage des ursprünglichen Actionspiels.
Zusätzlich soll Capcom bereits im Zeitraum Juni bis Juli 2022 intern über die Zukunft der Resident Evil-Reihe entschieden haben. Dabei sollen laut Leak mehrere Projekte gleichzeitig grünes Licht erhalten haben, darunter Remakes zu Resident Evil Zero, Resident Evil Code: Veronica und Resident Evil 1 sowie der neue Hauptteil Resident Evil 10.
Für die Projekte werden zudem interne Codenamen genannt:
- Project Chambers – Resident Evil Zero Remake
- Project Fallen – Resident Evil 1 Remake
- Project Redlife – Resident Evil 10
Besonders interessant fällt die Beschreibung zu Resident Evil 10 aus. Demnach soll Claire Redfield die Hauptfigur des neuen Serienablegers werden und damit erneut ins Zentrum der Handlung rücken.
Das Resident Evil 1-Remake soll sich bereits seit 2022 beziehungsweise 2023 in Vorproduktion befunden haben und inzwischen in die vollständige Entwicklung übergegangen sein.
Laut den Informationen entstehen sowohl Resident Evil Zero als auch Resident Evil 10 mit der aktuellen REX Engine von Capcom, die bereits für moderne High-End-Titel des Unternehmens verwendet wird.
Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält der Leak durch einen weiteren Zusammenhang: Im selben Jahr, in dem die internen Entscheidungen gefallen sein sollen, stoppte Capcom mehrere prominente Fan-Remake-Projekte zu Resident Evil Zero, Code Veronica und Resident Evil 1. Laut Insider-Bericht könnte dies mit den eigenen offiziellen Neuauflagen zusammengehangen haben.
Außerdem soll Ada Wong in DLC-Inhalten zu Resident Evil 9 auftreten. Zusätzlich sollen mehrere storybasierte Erweiterungen geplant sein.
Eine offizielle Bestätigung der genannten Informationen durch Capcom liegt bislang nicht vor. Die aktuellen Angaben gelten daher weiterhin als unbestätigter Insider-Bericht.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
RE? Wie langweilig…
Was ist mit Lost Planet?
Klingt doch alles einfach nur mega geil. ^^
Ein Vollwertiges Devil May Cry Remake ist natürlich sehr gern gesehen 😁
Dino Crisis Remake/Reboot wäre natürlich auch noch etwas was man bei Capcom mal ernsthaft angehen könnte.
Ja ich weiß, alles wieder nur Reboots und Remakes, aber ehrlich.
So etwas wie Dino Crisis gibt es auch irgendwie immer noch nicht. Also einen wirklichen Ersatz dafür.
Und bei Devil May Cry 1 in ordentlicher Grafik durch ein Schloss schnetzeln macht so sonst auch niemand.
Außerdem stehe ich dazu, ich suhle mich gerne in Nostalgie 😋
Sehr geil.immer her mit den Resident Evil Reihen..🥳
Danke für die Infos. Nehme gerne jedes Remake zu Resident Evil. 🙂
Macht Sinn, man hat ja mit den RE2/3 Charaktermodellen RE1 und Code Veronica Fan Remakes unterbunden, dann wird das wohl auch stimmen.
Die Fan Projekte waren nicht übel visuell, aber das Schlussfeedback hat mich gar nicht überzeugt, bin gespannt, was Capcom uns bieten wird.
Zero/1 noch nie gespielt – Auch her damit
Oha, gerade das damalige Resident Evil 1 Remake ist wirklich sehr sehr gut.
Für mich das perfekte old school Resident Evil👌🏻
Das Ur-DMC war damals für mich bahnbrechend, alles Ableger die danach kamen haben mich nie mehr so abgeholt wie der Start der Reihe. Die Serie wirkt heute auf mich irgendwie wie aus der Zeit gefallen. Bin gespannt wie sie dass mit einem möglichen Remake beheben wollen.
RE 0 Remake könnte kurz werden analog RE3. RE1 wird denke ich auch schwierig, passt vom gameplay irgendwie nicht mehr so zu den neueren Ablegern und mit dem klassischen gameplay (survival & Rätsel) weiss ich nicht ob das moderne Publikum abgeholt werden kann. Aber ein RE1 in RE4/9 Gewand möchte ich auf keinen Fall!
Bin mal gespannt was Capcom da noch alles in Zukunft für uns hat. Aber ein RE Zero Remake fänd ich mega.