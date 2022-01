Capcom: Robson Oliveira lebenslang von allen Turnieren gesperrt

Capcom gab bekannt, dass der brasilianische Profispieler Robson „robinho“ Oliveira auf Lebenszeit von allen Esport-Turnieren des Unternehmens ausgeschlossen wurde, nachdem er damit geprahlt hatte, sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen begangen zu haben.

In einer Erklärung über Twitter sprach das Unternehmen das Problem einen Tag nach der Veröffentlichung der Handlungen des Brasilianers in den sozialen Medien an.

„Es ist uns zu Ohren gekommen, dass Robson „robinho“ Oliveira in einem öffentlichen Forum Behauptungen aufgestellt hat, in denen er die Teilnahme an verwerflichen und grausamen Handlungen beschrieb“, so Capcom. „Wir haben null Toleranz für diese Art von Handlungen und Verhalten, die zumindest den Verhaltenskodex für Spieler und möglicherweise brasilianische Gesetze verletzen und Maßnahmen verdienen.“

Wie Fanbyte berichtet, war Capcom mit seiner Entscheidung, nicht länger mit Oliveira in Verbindung gebracht zu werden, nicht allein. Die Esports-Organisation PATOZ Team, bei der Oliveira Mitglied war, hat die Verbindung zu ihm abgebrochen, und er wird nicht mehr an Turnieren in Brasilien teilnehmen können.

Außerdem wurde ihm ein vor Kurzem gewonnener Titel aberkannt, und das Preisgeld an den zweitplatzierten Gewinner weiter gegeben.