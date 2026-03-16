Capcom: Saudi-Investoren steigen beim Entwickler ein

Capcom erhält neuen Investor – EGDC sichert sich 5,03 % und markiert deutlichen Einstieg in den japanischen Entwickler und Publisher.

Die Electronic Gaming Development Company hat einen bedeutenden Anteil an Capcom erworben und hält nun 5,03 Prozent des Unternehmens.

Laut einem Bericht an das Kanto Local Finance Bureau kaufte die in Saudi‑Arabien ansässige Investmentfirma 26.788.500 Aktien und bezeichnet den Einstieg ausdrücklich als reine Investition, die auf Kursgewinne und Dividenden abzielt.

Capcom bleibt unabhängig, erhält jedoch einen neuen Großaktionär mit wachsendem Einfluss im globalen Gaming‑Sektor.

EGDC wurde 2020 gegründet und gehört über die MiSK‑Stiftung dem saudischen Kronprinzen Mohammed Bin Salman. Das Unternehmen ist bereits als Eigentümer von SNK bekannt, nachdem es 2022 zunächst 96 Prozent und später sämtliche Anteile des Studios übernommen hatte.

Mit dem Einstieg bei Capcom erweitert EGDC sein Portfolio um einen der erfolgreichsten Publisher Japans, der Marken wie Resident Evil, Monster Hunter und Street Fighter verantwortet.

Der Anteilserwerb reiht sich in eine Serie umfangreicher Investitionen Saudi‑Arabiens in die Spielebranche ein. EGDC positioniert sich dabei als langfristiger Kapitalgeber, ohne operative Kontrolle anzustreben.

Für Capcom bedeutet der neue Aktionär eine zusätzliche finanzielle Stütze, während die strategische Ausrichtung des Publishers unverändert bleibt.