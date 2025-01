Capcom: Spotlight- und Monster Hunter Wilds Stream im Februar

Ein neues Capcom Spotlight wurde für den 4. Februar angekündigt. Der Entwickler versorgt euch darin mit den neusten Informationen zu seinen kommenden Spielen.

Das Event startet um 23:00 Uhr und wird 20 Minuten dauern.

Auf seiner Seite gibt Capcom die Spiele Onimusha: Way of the Sword, Capcom Fighting Collection 2, Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics und Monster Hunter Wilds an.

Monster Hunter Wilds erhält im Anschluss des eigentlichen Spotlight-Streams sogar seinen eigenen, 15 Minuten langen Showcase. Jäger dürfen sich auf neue Informationen, einen brandneuen Trailer und Details zur zweiten Open Beta freuen.