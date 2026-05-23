Capcom: Statement sorgt für Aufsehen: KI „kann nicht mit unseren Entwicklern mithalten“

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Image: Capcom / depositphotos

Capcom stellt klar: Generative KI ersetzt Entwickler in Resident Evil und Monster Hunter nicht

Capcom positioniert sich klar zur Nutzung generativer KI in der Spieleentwicklung und grenzt sich deutlich von einer umfassenden Automatisierung kreativer Prozesse ab.

In einem Interview mit 4Gamer, zitiert und übersetzt von Automaton, äußerte sich Capcom-Executive Shinichi Inoue, der als Vice President für Game Development Platform und AI Solutions tätig ist, zur aktuellen Rolle von KI im Entwicklungsprozess.

Capcom setzt demnach keine generative KI zur Erstellung von Assets ein – weder in Titeln wie Resident Evil Requiem noch in Projekten wie Monster Hunter Stories 3 – und plant laut Aussage auch keine entsprechende Nutzung in diesem Bereich.

Als Begründung hebt Inoue die kreative Qualität menschlicher Entwickler hervor. Wörtlich betont er, dass in der Unterhaltungsindustrie „menschliche Sensibilität“ besonders wichtig sei. Selbst moderne KI könne laut ihm nicht mit der kreativen Ausdrucksfähigkeit der eigenen Entwickler mithalten.

Stattdessen sieht Capcom den sinnvolleren Einsatz von KI eher im technischen Bereich, etwa beim Testing von Spielen. Kreative Arbeit und Asset-Erstellung sollen weiterhin klar beim Menschen bleiben, um Qualität und künstlerische Kontrolle zu sichern.

Die Aussagen unterstreichen damit eine differenzierte Strategie: KI wird als Werkzeug verstanden, nicht als Ersatz für kreative Entwicklerteams.

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5 Kommentare Added

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  1. Kitomy 71015 XP Tastenakrobat Level 1 | 23.05.2026 - 12:03 Uhr

    Rumms….

    Bei Ubisoft und werden gerade viele Kaffeetassen aus der Hand gefallen sein.

    „KI wird als Werkzeug verstanden, nicht als Ersatz für kreative Entwicklerteams.“
    Genau das ist das was viele Schlips träger nicht verstehen wollen und dadurch irgendwann voll auf die Nase fallen werden.

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  2. Spaxarrow 14820 XP Leetspeak | 23.05.2026 - 12:05 Uhr

    Wird in anderen Firmen 100pro the same sein aber das Geld sparen und Leute feuern is den obrigen halt wichtiger als skill 🤷

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  3. Sturmi 18025 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 23.05.2026 - 12:05 Uhr

    Das will ich auch hoffen vor allem diese ki „porno“ Filter sollen bitte nicht die Zukunft von Capcom Games werden. Also keine Ahnung was man sich da gedacht hat.

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  4. GERxJOHNNY 87450 XP Untouchable Star 3 | 23.05.2026 - 12:06 Uhr

    Den Mitarbeitern von Capcom kann wirklich niemand das Wasser reichen. Die hauen einen Banger nach dem anderen raus

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