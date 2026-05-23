Capcom: Statement sorgt für Aufsehen: KI „kann nicht mit unseren Entwicklern mithalten“

Capcom stellt klar: Generative KI ersetzt Entwickler in Resident Evil und Monster Hunter nicht

Capcom positioniert sich klar zur Nutzung generativer KI in der Spieleentwicklung und grenzt sich deutlich von einer umfassenden Automatisierung kreativer Prozesse ab.

In einem Interview mit 4Gamer, zitiert und übersetzt von Automaton, äußerte sich Capcom-Executive Shinichi Inoue, der als Vice President für Game Development Platform und AI Solutions tätig ist, zur aktuellen Rolle von KI im Entwicklungsprozess.

Capcom setzt demnach keine generative KI zur Erstellung von Assets ein – weder in Titeln wie Resident Evil Requiem noch in Projekten wie Monster Hunter Stories 3 – und plant laut Aussage auch keine entsprechende Nutzung in diesem Bereich.

Als Begründung hebt Inoue die kreative Qualität menschlicher Entwickler hervor. Wörtlich betont er, dass in der Unterhaltungsindustrie „menschliche Sensibilität“ besonders wichtig sei. Selbst moderne KI könne laut ihm nicht mit der kreativen Ausdrucksfähigkeit der eigenen Entwickler mithalten.

Stattdessen sieht Capcom den sinnvolleren Einsatz von KI eher im technischen Bereich, etwa beim Testing von Spielen. Kreative Arbeit und Asset-Erstellung sollen weiterhin klar beim Menschen bleiben, um Qualität und künstlerische Kontrolle zu sichern.

Die Aussagen unterstreichen damit eine differenzierte Strategie: KI wird als Werkzeug verstanden, nicht als Ersatz für kreative Entwicklerteams.