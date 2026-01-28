Capcom: Top 10 der meistverkauften Franchises

Capcom hat seine aktualisierten Verkaufszahlen veröffentlicht und damit einen klaren Überblick über die erfolgreichsten Marken des Unternehmens gegeben.

An der Spitze steht wenig überraschend Resident Evil, das mittlerweile beeindruckende 183 Millionen Einheiten erreicht hat und damit weiterhin die stärkste Marke im Portfolio bleibt.

Auf Platz zwei folgt Monster Hunter mit 125 Millionen Verkäufen, ein Franchise, das in den vergangenen Jahren durch globale Releases und Live‑Service‑Elemente massiv gewachsen ist. Street Fighter sichert sich mit 58 Millionen Einheiten den dritten Platz und bleibt damit Capcoms stärkste Fighting‑Game‑Marke.

Auch traditionsreiche Serien wie Mega Man (44 Mio.) und Devil May Cry (38 Mio.) zeigen stabile Langzeit-Performance. Dahinter reihen sich Dead Rising (19 Mio.) und Ace Attorney (14 Mio.) ein – zwei Marken, die trotz unterschiedlicher Zielgruppen über Jahre hinweg treue Fans aufgebaut haben.

Besonders interessant ist das Wachstum von Dragon’s Dogma, das inzwischen 13 Millionen Verkäufe erreicht und damit gleichauf mit Marvel vs. Capcom liegt. Beide Serien teilen sich den achten Platz. Den Abschluss der Top‑10 bildet Onimusha mit 9 Millionen Einheiten, eine Marke, die trotz längerer Ruhephasen weiterhin stark in Erinnerung geblieben ist.

Top 10 – Capcom Franchises

Resident Evil – 183 Mio. Monster Hunter – 125 Mio. Street Fighter – 58 Mio. Mega Man – 44 Mio. Devil May Cry – 38 Mio. Dead Rising – 19 Mio. Ace Attorney – 14 Mio. Dragon’s Dogma – 13 Mio. Marvel vs. Capcom – 13 Mio. Onimusha – 9 Mio.

Welche Capcom Franchise überrascht euch in der Liste am meisten?