Capcom: Trotz Resident Evil und Monster Hunter wird auf neue IPs gesetzt

Capcom will auch künftig neue Spielmarken entwickeln und sieht darin einen wichtigen Baustein für weiteres Wachstum.

Neue Spielmarken sollen auch in Zukunft eine wichtige Rolle bei Capcom spielen. Das hat das Unternehmen im Rahmen seiner jüngsten Fragerunde zu den aktuellen Geschäftszahlen bekräftigt.

Auf die Frage, ob Capcom nach Projekten wie PRAGMATA weiterhin vollständig neue IPs entwickeln werde, fiel die Antwort eindeutig aus. Nach Angaben des Publishers sei die Schaffung neuer Marken eine wichtige Initiative, um das langfristige Wachstum des Unternehmens sicherzustellen.

Capcom erklärte, dass man die Entwicklung neuer IPs auch künftig konsequent verfolgen werde. Gleichzeitig betonte das Unternehmen, dass die während dieser Projekte gewonnenen Erfahrungen bereits einen positiven Einfluss auf aktuelle Veröffentlichungen hatten.

So habe das Know-how, das bei der Entwicklung und Vermarktung neuer Marken aufgebaut wurde, maßgeblich zum Erfolg von PRAGMATA beigetragen. Diese Erkenntnisse wolle man künftig auch bei weiteren Projekten und Geschäftsentscheidungen nutzen.

Die Aussagen unterstreichen, dass Capcom trotz erfolgreicher Reihen wie Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter oder Devil May Cry weiterhin bereit ist, in neue Marken zu investieren. Der Publisher sieht darin offenbar einen wichtigen Bestandteil seiner langfristigen Wachstumsstrategie.

Mit dem kommerziellen Erfolg von Pragmata könnte sich dieser Kurs nun zusätzlich bestätigt haben.