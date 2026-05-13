Capcom: Über 92 Prozent aller Spiele werden inzwischen digital verkauft

Physische Spiele könnten bald komplett verschwinden – Digitalverkäufe steigen weiter massiv an.

Capcom hat neue Zahlen zur Entwicklung seines Softwaregeschäfts veröffentlicht und dabei die massive Bedeutung digitaler Verkäufe unterstrichen.

Laut den aktuellen Geschäftsdaten wurden im Fiskaljahr 2026 bereits 92,9 Prozent aller verkauften Spiele digital abgesetzt. Für das kommende Fiskaljahr 2027 erwartet das Unternehmen sogar einen weiteren Anstieg auf 95,3 Prozent.

Damit bewegt sich Capcom immer stärker in Richtung eines nahezu vollständig digitalen Geschäftsmodells. Physische Versionen machen inzwischen nur noch einen kleinen Bruchteil der gesamten Verkaufszahlen weltweit aus.

Die Entwicklung passt zum generellen Trend der Branche, in der digitale Stores, Abonnements und Cloud-Dienste zunehmend wichtiger werden. Gleichzeitig geraten klassische Disc-Veröffentlichungen immer stärker unter Druck.

Besonders große Publisher profitieren vom Digitalvertrieb, da dabei Produktions-, Lager- und Vertriebskosten für physische Datenträger entfallen. Zudem bleiben digitale Inhalte dauerhaft innerhalb der jeweiligen Plattform-Ökosysteme gebunden.

Die neuen Zahlen könnten daher erneut Diskussionen darüber auslösen, wie lange physische Spiele im AAA-Bereich überhaupt noch eine größere Rolle spielen werden.

Offiziell hat Capcom zwar keine Pläne angekündigt, vollständig auf physische Veröffentlichungen zu verzichten. Die aktuellen Verkaufszahlen zeigen jedoch deutlich, in welche Richtung sich der Markt entwickelt.