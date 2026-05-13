Capcom: Über 92 Prozent aller Spiele werden inzwischen digital verkauft

Capcom hat neue Zahlen zur Entwicklung seines Softwaregeschäfts veröffentlicht und dabei die massive Bedeutung digitaler Verkäufe unterstrichen.
Laut den aktuellen Geschäftsdaten wurden im Fiskaljahr 2026 bereits 92,9 Prozent aller verkauften Spiele digital abgesetzt. Für das kommende Fiskaljahr 2027 erwartet das Unternehmen sogar einen weiteren Anstieg auf 95,3 Prozent.
Damit bewegt sich Capcom immer stärker in Richtung eines nahezu vollständig digitalen Geschäftsmodells. Physische Versionen machen inzwischen nur noch einen kleinen Bruchteil der gesamten Verkaufszahlen weltweit aus.
Die Entwicklung passt zum generellen Trend der Branche, in der digitale Stores, Abonnements und Cloud-Dienste zunehmend wichtiger werden. Gleichzeitig geraten klassische Disc-Veröffentlichungen immer stärker unter Druck.
Besonders große Publisher profitieren vom Digitalvertrieb, da dabei Produktions-, Lager- und Vertriebskosten für physische Datenträger entfallen. Zudem bleiben digitale Inhalte dauerhaft innerhalb der jeweiligen Plattform-Ökosysteme gebunden.
Die neuen Zahlen könnten daher erneut Diskussionen darüber auslösen, wie lange physische Spiele im AAA-Bereich überhaupt noch eine größere Rolle spielen werden.
Offiziell hat Capcom zwar keine Pläne angekündigt, vollständig auf physische Veröffentlichungen zu verzichten. Die aktuellen Verkaufszahlen zeigen jedoch deutlich, in welche Richtung sich der Markt entwickelt.
37 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bei mir ist es auf der Xbox seit ein paar Jahren 100% digital.
Für die Switch 2 kaufe ich noch physische Versionen, vor allem die Games von Nintendo selber…
Schon schade.. aber bei Capcom wundert es mich irgendwie nicht. Entweder kommt es gar nicht als Retail bei uns oder es macht keinen Sinn es als Retail zu holen. Zudem ist PC mittlerweile so wichtig geworden und welcher PC hat heutzutage noch Laufwerk.. läuft ja alles über Steam und Co.
Bei den Capcom spielen fällt mir z.B. Monster Hunter ein. Das ist Service Game und bekommt über 2 Jahre + neuen Content und sogar großen DLC, was will ich da mit einer Disc?
Resident Evil doch nicht anders, RE7, 8, 4R und 9 haben DLC und Erweiterungen bekommen. Hätte dann also nur das Grundspiel auf Disc.
Ace Attorney, Mega Man und andere Remaster kamen gar nicht erst auf Disc bei uns oder wie z.B. bei der Switch oft nur als Download Code in der Packung.
Monster Hunter Storys steht für sich alleine.
Bei Resident Evil passt das Argument auch nicht wirklich, die DLC zusammen sind immer deutlich kleiner als das Hauptspiel und die meisten Spieler spielen die DLC garnicht.
Nachvollziehbar, bekomme sie meist in nem Sale günstiger als die Diskversionen.
Wundert mich nicht. Bin auch schon seit 10 Jahren jetzt ca. Ausschließlich digital unterwegs. Gears und Forza Horizon besitze ich nur die discs aus Sammler gründen. Aber kann auch verstehen wer lieber Discs will. Ich bin lieber digital only
Kaufe auch fast alles digital, außer große spiele die ich wirklich super finde werden als box gekauft (Stafield, Avowed, Zelda und bald Fable)
Wie sich die Zeiten ändern, ich kaufe noch viel Physisch bin aber auch nicht abgeneigt mal ein Spiel im Store zu kaufen wenn es sich um die Ultimate Edition handelt mit allen DLC um 75%-90% reduziert.
Das sind wirklich krasse Zahlen, aber bald wird es keine physischen Spiele mehr geben bzw Konsolen mit Laufwerken.
Bei der jungen Generation kauft so gut wie niemand mehr physische Titel, ausgenommen paar Eltern für ihre Kinder, die kennen das garnicht mehr anders.
Auch in meinem Freundeskreis knapp unter und über 40 kaufen immer mehr digital aus Bequemlichkeit und weil man nicht mehr sammelt.
Bald sieht es wie auf dem PC aus, 99%\100% digital