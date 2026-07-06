Capcom: Unternehmen plant jährliche Einstellung von rund 100 neuen Nachwuchskräften und Ausbau der R&D-Infrastruktur

Capcom hat neue Pläne zur langfristigen Expansion seiner Entwicklungs- und Forschungsstruktur vorgestellt. Das Unternehmen will demnach jährlich rund 100 neue Hochschulabsolventen einstellen und gleichzeitig weiterhin gezielt erfahrene Fachkräfte aus der Branche rekrutieren.

Die Maßnahme ist Teil einer breiteren Strategie, um die eigene Entwicklungsleistung nachhaltig auszubauen und den Bedarf an neuen Talenten für kommende Projekte zu sichern.

Zusätzlich bestätigte Capcom, dass Land für ein neues Forschungs- und Entwicklungsgebäude erworben wurde. Dieses soll künftig die technischen und kreativen Kapazitäten des Unternehmens erweitern und die Entwicklung neuer Spiele und Technologien unterstützen.

Mit diesen Schritten unterstreicht Capcom seinen Fokus auf kontinuierliches Wachstum und den Ausbau interner Ressourcen, um auch in Zukunft große Spielereihen und neue Projekte effizient umsetzen zu können.