Capcom: Unternehmen plant jährliche Einstellung von rund 100 neuen Nachwuchskräften und Ausbau der R&D-Infrastruktur

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Image: Capcom / depositphotos

Capcom wächst weiter: 100 neue Talente pro Jahr und neues Forschungszentrum geplant.

Capcom hat neue Pläne zur langfristigen Expansion seiner Entwicklungs- und Forschungsstruktur vorgestellt. Das Unternehmen will demnach jährlich rund 100 neue Hochschulabsolventen einstellen und gleichzeitig weiterhin gezielt erfahrene Fachkräfte aus der Branche rekrutieren.

Die Maßnahme ist Teil einer breiteren Strategie, um die eigene Entwicklungsleistung nachhaltig auszubauen und den Bedarf an neuen Talenten für kommende Projekte zu sichern.

Zusätzlich bestätigte Capcom, dass Land für ein neues Forschungs- und Entwicklungsgebäude erworben wurde. Dieses soll künftig die technischen und kreativen Kapazitäten des Unternehmens erweitern und die Entwicklung neuer Spiele und Technologien unterstützen.

Mit diesen Schritten unterstreicht Capcom seinen Fokus auf kontinuierliches Wachstum und den Ausbau interner Ressourcen, um auch in Zukunft große Spielereihen und neue Projekte effizient umsetzen zu können.

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8 Kommentare Added

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  1. AppleRedX 169075 XP First Star Onyx | 06.07.2026 - 13:40 Uhr

    Gute Strategie. Mit BigN zusammen die japanischen Vorzeigeunternehmen im Gaming …

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  2. Drakeline6 230655 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 06.07.2026 - 13:42 Uhr

    Capcom wird mir immer sympatischer.
    Geniale Spiele und trotz starker Verteuerung der Industrie werden neue Leute eingestellt, anstatt entlassen.
    So sollte das laufen, weiter so Capcom.

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  4. faktencheck 217080 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 06.07.2026 - 13:57 Uhr

    Da bringt man sich wohl in Stellung um ein paar der Leute der ausstehenden Entlassungen bei xbox aufzunehmen. Jedenfalls scheint man sich gut für die Zukunft rüsten zu wollen.

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  5. DrFreaK666 308980 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 06.07.2026 - 14:09 Uhr

    Bin gespannt, wann einer dieser Nachwuchskräfte KI als Verbesserungsvorschlag vorschlägt und damit Erfolg hat. Noch wehrt sich Capcom ja dagegen

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  6. LuNiSa 11980 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 06.07.2026 - 14:12 Uhr

    Ich sage es wirklich oft und bleibe dabei.
    Capcom ist aktuell der beste Publisher der Branche.

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  7. Robilein 1298900 XP Xboxdynasty Legend Platin | 06.07.2026 - 14:29 Uhr

    Bin gespannt wann den westlichen Unternehmen ein Licht aufgeht und die merken was alles schief läuft. In Asien ist nämlich das komplette Gegenteil der Fall was aktuell so im Gaming los ist.

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  8. Katanameister 487780 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 06.07.2026 - 15:02 Uhr

    Erstmal abwarten, kann auch ganz schnell zu Strategiewechseln kommen gerade mit KI im Rücken.

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