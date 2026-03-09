Capcom: Unternehmen plant mehrere unangekündigte Spiele für das kommende Geschäftsjahr

20 Autor: , in News / Capcom
Übersicht
Image: Capcom / depositphotos

Capcom gibt den Start mehrerer bisher unangekündigter Spiele für das Geschäftsjahr 2026 bis 2027 bekannt.

Capcom hat bekannt gegeben, dass im kommenden Geschäftsjahr, das vom 1. April 2026 bis zum 31. März 2027 läuft, mehrere bisher unangekündigte Titel veröffentlicht werden sollen.

Das Unternehmen machte keine Angaben zu den konkreten Projekten oder den Plattformen, auf denen die Spiele erscheinen werden.

Mit dieser Ankündigung setzt Capcom die Tradition fort, sowohl neue Marken als auch Fortsetzungen bekannter Reihen einzuführen. Ziel sei es, das Portfolio zu erweitern und die Veröffentlichungspipeline über das laufende Jahr hinaus zu sichern.

Weitere Details, wie die Genres, Features oder die exakten Veröffentlichungstermine, will Capcom zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Bis dahin bleibt das Portfolio für Fans und Investoren ein spannendes Thema.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Capcom

20 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Bratenbengel 27215 XP Nasenbohrer Level 3 | 09.03.2026 - 09:10 Uhr

    Dino Crisis und Code Veronica Remake bitte.
    Von mir aus auch nen weiteres Remake von 1.

    0
    • DanSanAliaMi 89105 XP Untouchable Star 4 | 09.03.2026 - 09:14 Uhr
      Antwort auf Bratenbengel

      Ja die stehen bei mir auch ganz oben. Danach gleich Resident evil Zero.
      Wegen mir können sie alles alte remastern. Sie haben bewiesen das bisher alles geklappt hat. Bin zuversichtlich

      0

Hinterlasse eine Antwort