Capcom: Unternehmen plant mehrere unangekündigte Spiele für das kommende Geschäftsjahr

Capcom gibt den Start mehrerer bisher unangekündigter Spiele für das Geschäftsjahr 2026 bis 2027 bekannt.

Capcom hat bekannt gegeben, dass im kommenden Geschäftsjahr, das vom 1. April 2026 bis zum 31. März 2027 läuft, mehrere bisher unangekündigte Titel veröffentlicht werden sollen.

Das Unternehmen machte keine Angaben zu den konkreten Projekten oder den Plattformen, auf denen die Spiele erscheinen werden.

Mit dieser Ankündigung setzt Capcom die Tradition fort, sowohl neue Marken als auch Fortsetzungen bekannter Reihen einzuführen. Ziel sei es, das Portfolio zu erweitern und die Veröffentlichungspipeline über das laufende Jahr hinaus zu sichern.

Weitere Details, wie die Genres, Features oder die exakten Veröffentlichungstermine, will Capcom zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Bis dahin bleibt das Portfolio für Fans und Investoren ein spannendes Thema.