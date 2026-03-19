Capcom: Unternehmen sieht PC als zukünftige führende Gaming-Plattform

Laut dem aktuellen Bericht Capcom verfolgt das Unternehmen eine verstärkte Präsenz auf PC-Plattformen, neben klassischen Konsolen. In den letzten zehn Jahren hat Capcom seine Inhalte für PC-Spieler weltweit erweitert und kann nun Spiele in über 220 Ländern und Regionen anbieten.
Der CEO – Kenzo Tsujimoto – von Capcom erklärt, dass der PC in Zukunft als weltweit führende Gaming-Plattform weiter an Bedeutung gewinnen wird. Dies soll den Wert des PC-Marktes erhöhen und Capcom ermöglicht, seine Entwicklungs- und Vertriebsstrategien gezielt auf die Besonderheiten und Trends des PC-Marktes und seiner Nutzer auszurichten.
Kenzo Tsujimoto: „Ich bin davon überzeugt, dass sich der PC weiter als weltweit führende Gaming-Plattform etablieren wird, was wiederum zur Wertsteigerung des PC-Marktes beitragen wird. Wie bereits erwähnt, hat sich die Gruppe schon frühzeitig auf die PC-Plattform konzentriert; darüber hinaus werden wir uns jedoch darum bemühen, ein tieferes Verständnis für die Besonderheiten und Trends des PC-Marktes sowie der PC-Nutzer zu erlangen und unsere Strategien zur Spieleentwicklung und zum Vertrieb entsprechend zu optimieren.“
Neben Spielen plant Capcom zudem, das Angebot an Filmen und anderen digitalen Medien auszubauen, um die Marke weltweit noch stärker zu etablieren. Die langfristige Strategie betont die globale Expansion und die Bedeutung des PCs als zentrale Plattform für digitale Inhalte.
„Um die Markenbekanntheit weiter zu steigern, möchten wir verstärkt in Filme investieren und diese nutzen. Als Medium, das den Menschen vertrauter ist als Spiele, dienen Filme dazu, die Weltanschauung und die Anziehungskraft unserer Inhalte zu vermitteln. Außerdem fungieren sie als Einstiegsmöglichkeit in unser geistiges Eigentum für Menschen, die unsere Spiele noch nie gespielt haben.“
„In Zukunft werden wir aktiv in die Produktion von Filmen investieren, die unsere IP in den Mittelpunkt stellen. Indem wir diese einem weltweiten Publikum zugänglich machen, hoffen wir, die Sichtbarkeit unserer Spiele zu erhöhen und den Umsatz zu steigern.“
37 Kommentare AddedMitdiskutieren
Da hab ich seit 1996 alles richtig gemacht 😆
Holy Shit. 30 Jahre schon 😲
Nach Steam hat Nintendo die meisten Spiele.
Hach, wer hätte das gedacht!
Richtige Entscheidung von Capcom 👍.
Schlechte Nachrichten für series SX besitzer.
Weil? Es ist ja nicht so als würden sie deshalb PS5/XS ignorieren.
Abgesehen davon ist die neue Xbox ist näher am PC, die Spiele die auf den aktuellen Konsolen schlecht laufen, laufen auch auf dem PC mies.
Als zusätzliche Info:
Bei den Verkäufen dominiert die PS5 Version. In Amerika hat sie einen Anteil von 50% und in Europa 54%. Ist eine ordentliche Leistung. 🙂
Dank valve mit Steam.
wird vermutlich so kommen.
Auch wenn ich die Zukunft auf den Fernsehern sehe, dass alles über eine App läuft.
Wie Netflix z.b.
Die führende Gaming-Plattform, so so. Und genau deswegen verkaufen sie auf der Casual Plattform mehr Spiele als auf der Edel Plattform😂.
Tut mir Leid, dass nach Ansicht von Capcom deine geliebte PS immer rückläufiger wird hinsichtlich Spieleverkaufszahlen 😢, der PC Markt wächst dafür stetig an, richtige Entscheidung von Capcom.
Richtig und PC ist auch zum Teil Xbox 😉
Ach, das juckt mich exakt 0. 😂
Capcom geht’s hier, um Steam. Der „Adel“ ist da irrelevant.