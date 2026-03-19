Capcom: Unternehmen sieht PC als zukünftige führende Gaming-Plattform

Laut dem aktuellen Bericht Capcom verfolgt das Unternehmen eine verstärkte Präsenz auf PC-Plattformen, neben klassischen Konsolen. In den letzten zehn Jahren hat Capcom seine Inhalte für PC-Spieler weltweit erweitert und kann nun Spiele in über 220 Ländern und Regionen anbieten.

Der CEO – Kenzo Tsujimoto – von Capcom erklärt, dass der PC in Zukunft als weltweit führende Gaming-Plattform weiter an Bedeutung gewinnen wird. Dies soll den Wert des PC-Marktes erhöhen und Capcom ermöglicht, seine Entwicklungs- und Vertriebsstrategien gezielt auf die Besonderheiten und Trends des PC-Marktes und seiner Nutzer auszurichten.

Kenzo Tsujimoto: „Ich bin davon überzeugt, dass sich der PC weiter als weltweit führende Gaming-Plattform etablieren wird, was wiederum zur Wertsteigerung des PC-Marktes beitragen wird. Wie bereits erwähnt, hat sich die Gruppe schon frühzeitig auf die PC-Plattform konzentriert; darüber hinaus werden wir uns jedoch darum bemühen, ein tieferes Verständnis für die Besonderheiten und Trends des PC-Marktes sowie der PC-Nutzer zu erlangen und unsere Strategien zur Spieleentwicklung und zum Vertrieb entsprechend zu optimieren.“

Neben Spielen plant Capcom zudem, das Angebot an Filmen und anderen digitalen Medien auszubauen, um die Marke weltweit noch stärker zu etablieren. Die langfristige Strategie betont die globale Expansion und die Bedeutung des PCs als zentrale Plattform für digitale Inhalte.

„Um die Markenbekanntheit weiter zu steigern, möchten wir verstärkt in Filme investieren und diese nutzen. Als Medium, das den Menschen vertrauter ist als Spiele, dienen Filme dazu, die Weltanschauung und die Anziehungskraft unserer Inhalte zu vermitteln. Außerdem fungieren sie als Einstiegsmöglichkeit in unser geistiges Eigentum für Menschen, die unsere Spiele noch nie gespielt haben.“ „In Zukunft werden wir aktiv in die Produktion von Filmen investieren, die unsere IP in den Mittelpunkt stellen. Indem wir diese einem weltweiten Publikum zugänglich machen, hoffen wir, die Sichtbarkeit unserer Spiele zu erhöhen und den Umsatz zu steigern.“