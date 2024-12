Capcom: Weitere IP-Wiederbelebungen geplant

Zur Freude vieler Fans wurde die Rückkehr von gleich zwei bekannten Marken aus dem Hause Capcom verkündet.

Der japanische Videospielentwickler arbeitet mit Onimusha: Way of the Sword und Okami Sequel an neuen Spielen der Franchises, wie man bei den Game Awards verkündete.

Capcom erklärte dazu in einer Pressemeldung, man will weitere Reaktivierungen von ruhenden IPs vornehmen.

„Zusätzlich zur regelmäßigen Veröffentlichung von neuen Titeln pro Jahr konzentriert sich Capcom auf die Reaktivierung von ruhenden IPs, die in letzter Zeit keinen neuen Titel veröffentlicht haben“, heißt es. „Das Unternehmen arbeitet daran, den Unternehmenswert weiter zu steigern, indem es seine reichhaltige Bibliothek an Inhalten nutzt, was auch die Wiederbelebung vergangener IPs wie die beiden oben angekündigten Titel einschließt, um kontinuierlich hocheffiziente, hochwertige Titel zu produzieren.“

Zu welchen schlummernden Capcom-Franchises wünscht ihr euch eine Wiederbelebung?