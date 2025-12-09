Capcom: Wiederbelebung von Mega Man und Devil May Cry geplant

Capcom setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele: Das Unternehmen peilt ein jährliches Betriebsgewinnwachstum von mindestens 10 % an und verfolgt langfristig das Ziel, 100 Millionen verkaufte Spiele pro Jahr zu erreichen, wie man im Integrationsreport 2025 schreibt.

Um diese Vorgaben zu realisieren, geht Capcom systematisch betriebliche Schwachstellen an und konzentriert sich auf seine stärksten Marken wie Resident Evil, Monster Hunter und Street Fighter.

Geplante Maßnahmen umfassen Fortsetzungen, Remakes, neue IP sowie die Portierung bestehender Inhalte auf aktuelle Hardware; derzeit erscheinen zwei bis drei neue Titel pro Jahr, eine Ausweitung der Entwicklungs‑Pipeline gilt als notwendig.

Neben den Kern‑Franchises verfügt Capcom über ein breites Portfolio bekannter Reihen wie Mega Man, Devil May Cry und Ace Attorney, das als Wachstumstreiber dienen soll. Durch gezielte Neuveröffentlichungen, Remakes und Hardware‑Portierungen dieser Reihen will das Unternehmen seine Nutzerbasis vergrößern und die Markenbindung stärken, um einzelne Reihen langfristig zu tragenden Kern‑IPs auszubauen.