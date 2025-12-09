Capcom: Wiederbelebung von Mega Man und Devil May Cry geplant

71 Autor: , in News / Capcom
Übersicht
Image: Capcom

Franchises wie Mega Man, Devil May Cry und Ace Attorney will Capcom wiederbeleben.

Capcom setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele: Das Unternehmen peilt ein jährliches Betriebsgewinnwachstum von mindestens 10 % an und verfolgt langfristig das Ziel, 100 Millionen verkaufte Spiele pro Jahr zu erreichen, wie man im Integrationsreport 2025 schreibt.

Um diese Vorgaben zu realisieren, geht Capcom systematisch betriebliche Schwachstellen an und konzentriert sich auf seine stärksten Marken wie Resident Evil, Monster Hunter und Street Fighter.

Geplante Maßnahmen umfassen Fortsetzungen, Remakes, neue IP sowie die Portierung bestehender Inhalte auf aktuelle Hardware; derzeit erscheinen zwei bis drei neue Titel pro Jahr, eine Ausweitung der Entwicklungs‑Pipeline gilt als notwendig.

Neben den Kern‑Franchises verfügt Capcom über ein breites Portfolio bekannter Reihen wie Mega Man, Devil May Cry und Ace Attorney, das als Wachstumstreiber dienen soll. Durch gezielte Neuveröffentlichungen, Remakes und Hardware‑Portierungen dieser Reihen will das Unternehmen seine Nutzerbasis vergrößern und die Markenbindung stärken, um einzelne Reihen langfristig zu tragenden Kern‑IPs auszubauen.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Capcom

71 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Erra 2220 XP Beginner Level 1 | 09.12.2025 - 18:06 Uhr

    Devil May Cry weckt Erinnerungen an Vergil. Oh man, lang ist’s her.

    0
  3. OniDestiny 9040 XP Beginner Level 4 | 09.12.2025 - 18:58 Uhr

    war da nicht auch mal von einer Mega Man Battle Network Collection die rede?

    0

Hinterlasse eine Antwort