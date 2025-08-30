Capcom: Zwei Dino Crisis-Projekte eingestellt – Gerücht

Mit den Remakes der klassischen Resident Evil-Ableger konnte Capcom in den vergangenen Jahren große Erfolge einfahren. Mit Onimusha: Way of the Sword steht die nächste Klassiker-Reihe des Publishers vor ihrer Wiederbelebung.

Eine weitere Reihe, die bei Fans ganz oben auf dem Zettel für einen neuen Ableger oder ein Remake steht, ist Dino Crisis. Das ist auch Capcom nicht entgangen und soll laut den Informationen des bekannten Leakers AestheticGamer in zwei Dino Crisis-Projekten resultiert haben, die allerdings im Laufe der Jahre eingestellt wurden:

„Ich hoffe, dass Capcom irgendwann herausfindet, was sie mit Dino Crisis vorhaben“, schreibt AestheticGamer auf X. „Nur zur Info, und ich glaube nicht, dass das eine neue Information ist, aber in den letzten zehn Jahren gab es einige Versuche, Dino Crisis neu aufzulegen, der erste von Capcom Vancouver, bevor sie geschlossen wurden (ich habe tatsächlich noch einige der durchgesickerten Materialien dafür auf meiner Festplatte), der zweite vor ein paar Jahren, aber das Ergebnis war einfach nicht gut, also wurde es verworfen. Ich hoffe, dass sie eines Tages herausfinden, wie sie mit Dino Crisis weitermachen wollen, und dass es die Prototyping-Phase übersteht.“