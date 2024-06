Captain Blood: Piraten-Actionspiel aus der Versenkung aufgetaucht

Autor:, in / Captain Blood

Aufgepasst, ihr Schurken! Captain Blood, das Piraten-Actionspiel, das zuletzt 2010 vorgestellt wurde, wird im Jahr 2024 erscheinen.

SNEG Ltd, ein Publishing-Studio, das es sich zum Ziel gesetzt hat, vergessene Titel zu bewahren, gibt heute bekannt, dass Captain Blood noch in diesem Jahr für Windows PC, Xbox One, Xbox X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch erscheinen wird.

Captain Blood basiert auf den Abenteuerromanen des Autors Rafael Sabatini und ist ein Piraten-Actionspiel, das im goldenen Zeitalter der Piraterie im 17. Jahrhundert angesiedelt ist, in dem ihr in die Rolle des gefürchtetsten Piratenkapitäns schlüpft, der jemals auf der Suche nach Gold und Ruhm über die sieben Weltmeere segelte.

Captain Blood wurde während seiner Entwicklung in den 2000er-Jahren mehrfach überarbeitet und zuletzt 2010 vorgestellt, bevor es aufgrund von Streitigkeiten mit dem Verlag für Jahre in der Versenkung verschwand.

Jetzt freut sich SNEG Ltd. darauf, das Spiel für Fans klassischer Piratenabenteuer wieder aufleben zu lassen, indem es seinen ursprünglichen Glanz mit modernen Verbesserungen für heutige Spieler und Konsolen kombiniert.

Ihr spielt als Captain Blood, den männlichsten Piratenkapitän, der jemals Grog getrunken hat, während er Jungfrauen auf dem spanischen Festland umgarnte. Als die schöne, dralle Tochter des örtlichen Magistrats entführt wird, schluckt er seinen Stolz herunter und heuert euch und eure Mannschaft an, um sie zu retten.

Freut euch auf wilde Abenteuer mit Kanonen- und Pistolenschüssen, verwegenen Schwertkämpfen und jeder Menge Piratenquatsch. Dieses actiongeladene Hack’n’Slash bietet wilde Nahkämpfe, Horden von Feinden und ein klassisches Kampfsystem mit auffälligen Combos und epischen Finishes.