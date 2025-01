Captain Blood: Segel werden im Mai gesetzt

SNEG hat bekannt gegeben, dass Captain Blood am 6. Mai 2025, in sein lang erwartetes Abenteuer starten wird. Das Spiel wird für PC auf Steam und GOG, Mac, PlayStation 4|5, Xbox One und Xbox X|S sowie Nintendo Switch erhältlich sein.

Obwohl es zweifellos sein Gewicht in Golddoublonen wert ist, wird es zum Preis von 24,99 USD erhältlich sein, ohne dass eine Vorbestellung erforderlich ist.

Ursprünglich sollte das Spiel 2010 für die Xbox 360 erscheinen, doch die geplante Veröffentlichung wurde vereitelt, als der ursprüngliche Publisher in Konkurs ging und eine Reihe von rechtlichen Anfechtungen die Entwickler daran hinderte, das Spiel selbst zu veröffentlichen.

Fünfzehn Jahre später, mit SNEG am Ruder, wurden diese Herausforderungen gelöst und das Spiel wurde überarbeitet, um es wieder an moderne Spieler anzupassen und gleichzeitig den Retro-Look und das Gefühl des Jahrzehnts, in dem es entwickelt wurde, zu bewahren.

Artem Shchuiko, Mitbegründer von SNEG, sagte über die Möglichkeit, Captain Blood endlich den Spielern zugänglich zu machen, wenn auch 15 Jahre später als geplant:

„Captain Blood ist ein Liebesbrief an eine vergangene Spiele-Ära, in der man ein spaßiges, lineares und QTE-lastiges Spiel an einem Wochenende beginnen und beenden konnte und trotzdem noch Zeit hatte, über die Spezifikationen der Next-Gen-Konsolen zu diskutieren. In die Entwicklung dieses Spiels ist so viel Liebe und Leidenschaft geflossen, vom ursprünglichen Entwicklerteam bis zu unserer Crew bei SNEG Ltd. Wir wissen, dass sich Spieler, ob jung oder alt, nach einem Piratenabenteuer der alten Schule gesehnt haben, und hier kommt es!“

Ihr spielt Captain Blood, den männlichsten Piratenkapitän, der jemals Grog getrunken hat, während er auf dem spanischen Festland Jungfrauen umgarnte.

Als die schöne, dralle Tochter des örtlichen Magistrats entführt wird, schluckt er seinen Stolz herunter und heuert euch und eure Mannschaft an, um sie zu retten.

Freut euch auf wilde Abenteuer mit Kanonen- und Pistolenschießen, verwegenen Schwertkämpfen und jeder Menge Piratenquatsch.

Dieses actionreiche Hack’n’Slash bietet wilde Nahkämpfe, Horden von Gegnern und ein klassisches Kampfsystem mit auffälligen Combos und epischen Finishern.

Features:

Epische Piraten-Shenanigans: Lebt als Captain Blood das Leben des mutigsten und furchterregendsten Piraten auf dem spanischen Festland (oder täuscht es zumindest überzeugend vor).

Retro-Gaming-Vibes: Gestochen scharfe Grafiken aus der Xbox 360-Ära, schnelle Zeitereignisse und Funktionen, die die Spieler 2010 erwartet haben, wurden aktualisiert, ohne das klassische Aussehen und Spielgefühl zu verändern.

Intensive Action: Stürzt euch in feurige Nahkämpfe und zeigt feindlichen Piraten und Landratten gleichermaßen, wer der Boss ist – mit verschiedenen raffinierten Kampftechniken.

Schiffsdeck-Schlägereien: Bekämpft feindliche Piraten, die versuchen, euer Schiff zu entern, mit einzigartigen Moves, Combos und Exekutionen, während ihr die feindlichen Schiffe mit euren Kanonen in Stücke schießt!

Arsenal der Ungeheuerlichkeit: Bewaffnet euch mit Entermessern, Pistolen, Musketen, Wurfmessern und Handbomben. Vergesst nicht die heimtückischen Piratentricks!