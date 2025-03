Captain Soda: Kickstarter-Kampagne sprudelt los

Autor:, in / Captain Soda

Gamer können sich an der Kickstarter-Kampagne des Arcade-Shooters Captain Soda beteiligen.

Der Indie-Spiele-Publisher Leoful und der kanadische Solo-Indie Ray Flower Games freuen sich, den Start der Kickstarter-Kampagne für den Arcade-Shooter Captain Soda bekannt zu geben.

Zur Feier des Tages wurde ein brandneues Artwork für das Spiel enthüllt, das ein Team von Soda-Helden zeigt, die die Erde vor einer Alien-Invasion verteidigen.

Außerdem soll das Spiel nun im Jahr 2025 für PC, Nintendo Switch, Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen.

Gamer und Fans, die sich auf Captain Soda freuen, können jetzt Unterstützer der Kickstarter-Kampagne werden (endet am 19. April 2025), die rund 4.500 US-Dollar einbringen soll.

Für die Unterstützer werden verschiedene physische und digitale Belohnungen vorbereitet, wie z. B. ein physisches Exemplar für Nintendo Switch mit exklusiven Aufklebern für Unterstützer, mit denen sie ihre Soda-Flaschen in Soda-Helden verwandeln können, sowie ein digitaler Original-Soundtrack mit Tracks, die von Aleix Ramon komponiert wurden.

Captain Soda ist ein Arcade-Plattform-Shooter, in dem ihr euch in die Rolle eines Limonadenhelden begebt, der seinen Heimatplaneten gegen eine außerirdische Invasionsmacht verteidigt. Kämpft als verschiedene Soda-Helden mit einzigartigen Fähigkeiten, erwerbt mächtige Waffen und nehmt herzzerreißende Herausforderungen an.

Das Spiel bietet einen vollwertigen Kampagnenmodus mit drei Welten sowie einen schurkenähnlichen Endlosmodus, in dem die Spieler eine Welle nach der anderen von Aliens niederschlagen können.

Einen Eindruck von den flüssigen Animationen, den sprudelnden Soundeffekten und der rasanten Action vermittelt der Ankündigungstrailer zum Spiel.