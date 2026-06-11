Captain Tsubasa 2: World Fighters: Battle of the Strongest-Trailer zur WM-Reise

Captain Tsubasa 2: World Fighters neuer Trailer zeigt den Weg zur Weltmeisterschaft.

Ein neuer Trailer zu Captain Tsubasa 2: World Fighters stellt die japanische Nationalmannschaft in den Mittelpunkt und zeigt den emotionalen und sportlichen Weg Richtung Weltjugendmeisterschaft.

Der „Battle of the Strongest“-Trailer setzt dabei auf eine Mischung aus Anime-Inszenierung, dynamischer Action und einem klaren Fokus auf Teamgeist und internationalen Wettbewerb.

Japan im Fokus der Weltbühne

Im Trailer wird die Entwicklung der japanischen Mannschaft gezeigt, die sich Schritt für Schritt auf die Begegnung mit der internationalen Elite vorbereitet.

Dabei stehen besonders folgende Aspekte im Vordergrund:

Aufstieg der japanischen Nationalmannschaft

Vorbereitung auf die Weltjugendmeisterschaft

intensive Rivalitäten mit internationalen Teams

Teamwork und gemeinsamer Ehrgeiz als zentrales Motiv

Die Inszenierung unterstreicht dabei den klassischen Spirit der Reihe: sportlicher Wettbewerb als emotionale Reise voller Rivalität und Zusammenhalt.

Internationale Konkurrenz und neue Rivalen

Neben Japan zeigt der Trailer auch weitere Nationalmannschaften, die als Gegner im globalen Turnier auftreten. Damit wird die Dimension des internationalen Wettbewerbs deutlich erweitert.

Die Präsentation setzt dabei auf:

schnelle, animierte Spielszenen

charakteristische Spezialtechniken

dramatische Turniermomente

klassische Anime-Ästhetik

Vorbesteller-Editionen und Inhalte

Vorbestellungen sind ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC möglich. Die Veröffentlichung erfolgt am 28. August 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC via Steam.

Vorbesteller-Boni und Editionen im Überblick

Japanische Nationalmannschaft 2026 Trikot

World-Youth-Trikot

Early-Unlock-Paket mit brasilianischer Jugendmannschaft und „Moete Hero“-BGM

Deluxe Edition mit Basisspiel und Season Pass inkl. drei DLC-Charakterpaketen

Ultimate Edition mit zusätzlichen Trikots, Menüdesigns, Ballanpassungen und Bonusinhalten

Speicher-Bonus mit Schuluniformen (Nankatsu & Toho) sowie Ball-Item

Hier der neue Trailer: