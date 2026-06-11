Captain Tsubasa 2: World Fighters: Battle of the Strongest-Trailer zur WM-Reise

Ein neuer Trailer zu Captain Tsubasa 2: World Fighters stellt die japanische Nationalmannschaft in den Mittelpunkt und zeigt den emotionalen und sportlichen Weg Richtung Weltjugendmeisterschaft.
Der „Battle of the Strongest“-Trailer setzt dabei auf eine Mischung aus Anime-Inszenierung, dynamischer Action und einem klaren Fokus auf Teamgeist und internationalen Wettbewerb.
Japan im Fokus der Weltbühne
Im Trailer wird die Entwicklung der japanischen Mannschaft gezeigt, die sich Schritt für Schritt auf die Begegnung mit der internationalen Elite vorbereitet.
Dabei stehen besonders folgende Aspekte im Vordergrund:
- Aufstieg der japanischen Nationalmannschaft
- Vorbereitung auf die Weltjugendmeisterschaft
- intensive Rivalitäten mit internationalen Teams
- Teamwork und gemeinsamer Ehrgeiz als zentrales Motiv
Die Inszenierung unterstreicht dabei den klassischen Spirit der Reihe: sportlicher Wettbewerb als emotionale Reise voller Rivalität und Zusammenhalt.
Internationale Konkurrenz und neue Rivalen
Neben Japan zeigt der Trailer auch weitere Nationalmannschaften, die als Gegner im globalen Turnier auftreten. Damit wird die Dimension des internationalen Wettbewerbs deutlich erweitert.
Die Präsentation setzt dabei auf:
- schnelle, animierte Spielszenen
- charakteristische Spezialtechniken
- dramatische Turniermomente
- klassische Anime-Ästhetik
Vorbesteller-Editionen und Inhalte
Vorbestellungen sind ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC möglich. Die Veröffentlichung erfolgt am 28. August 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC via Steam.
Vorbesteller-Boni und Editionen im Überblick
- Japanische Nationalmannschaft 2026 Trikot
- World-Youth-Trikot
- Early-Unlock-Paket mit brasilianischer Jugendmannschaft und „Moete Hero“-BGM
- Deluxe Edition mit Basisspiel und Season Pass inkl. drei DLC-Charakterpaketen
- Ultimate Edition mit zusätzlichen Trikots, Menüdesigns, Ballanpassungen und Bonusinhalten
- Speicher-Bonus mit Schuluniformen (Nankatsu & Toho) sowie Ball-Item
Hier der neue Trailer:
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bekommen schon wieder Lust auf den Anime 😅.
Bin großer Fan von Tsubasa! Als Kind geliebt und vergöttert, auf dem Platz die Schusstechniken nachgeahmt 😀
Hab sogar ein Special Trikot von der Japanischen Manschaft, dort ist hinten Tsubasa drauf. War nen limitiertes Ding. Spiel wird geholt und gespielt! =)
hab Tsubasa geliebt und die ganzen Charas und alles…
das letzte Spiel wurde mir aber schnell langweilig und repetitiv, hatte ich zum Glück sehr günstig im Sale geschossen… der Nachfolger müsste schon einiges mehr an Spieltiefe bieten, sonst schaue ich lieber die Serie
Der Vorgänger war so schlimm… Es hätte zumindest ein dummer Spaß sein können, aber sie haben absolut alles verbockt.
Bildrate aus der Hölle, Steuerung… Alles.
Ich traue dem Nachfolger also nicht.
Ich war immer Team Kickers
Ich hab beides gemocht und war damals traurig, dass Kickers abgesetzt wurde um Tsubasa platz zumachen. Nur um hinterher festzustellen, dass die Serie auch toll ist. Aber kickers war schon absolut genial und ist bis heute mein Liebling❤️
Habe ich früher gerne geschaut aber zocken werde ich es nicht