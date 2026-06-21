Captain Tsubasa 2: World Fighters: Dieses Fußball-Gameplay sieht aus wie ein Anime-Match auf Steroiden

Mit einem neuen Gameplay-Trailer zu CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS geben die Entwickler einen ausführlichen Einblick in ein komplettes Match zwischen Japan und Thailand.
Das Video zeigt dabei nicht nur einzelne Spielszenen, sondern ein vollständiges Spiel, das gleichzeitig als Tutorial und Gameplay-Präsentation dient. Spieler sollen so lernen, wie sie ihr Team effektiv steuern und zum Sieg führen können.
Der Titel basiert auf der bekannten Captain-Tsubasa-Marke und setzt auf überzeichnete, anime-inspirierte Fußballaction mit spektakulären Animationen und Spezialtechniken.
Der neue Trailer legt den Fokus klar auf das Spielgefühl und die Mechaniken, während die Präsentation stark an die typische Anime-Ästhetik der Vorlage angelehnt ist.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das kommt ma auf die Liste 😅 könnte Spaß bringen, das Video hat mir gefallen
Gab es da in den 90ern nicht ne serie von?
Jab gab es.
Ja klar, du musst zu jung sein 🤣
Sonst würdest du das auf jeden Fall kennen😛
Kickers war besser 😀
Find ik och 😅✌🏻 die dreier Teufelsattacke is legendary 😹
Nieder mit den Kopien 🤣
Sieht schon ganz spaßig aus 👍.
Der erste war so unfassbar mies…Ich mach da erstmal einen Bogen drum.