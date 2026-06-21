Captain Tsubasa 2: World Fighters: Dieses Fußball-Gameplay sieht aus wie ein Anime-Match auf Steroiden

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Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS zeigt ein vollständiges Match zwischen Japan und Thailand.

Mit einem neuen Gameplay-Trailer zu CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS geben die Entwickler einen ausführlichen Einblick in ein komplettes Match zwischen Japan und Thailand.

Das Video zeigt dabei nicht nur einzelne Spielszenen, sondern ein vollständiges Spiel, das gleichzeitig als Tutorial und Gameplay-Präsentation dient. Spieler sollen so lernen, wie sie ihr Team effektiv steuern und zum Sieg führen können.

Der Titel basiert auf der bekannten Captain-Tsubasa-Marke und setzt auf überzeichnete, anime-inspirierte Fußballaction mit spektakulären Animationen und Spezialtechniken.

Der neue Trailer legt den Fokus klar auf das Spielgefühl und die Mechaniken, während die Präsentation stark an die typische Anime-Ästhetik der Vorlage angelehnt ist.

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9 Kommentare Added

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  1. Rotten 131625 XP Elite-at-Arms Bronze | 21.06.2026 - 12:07 Uhr

    Das kommt ma auf die Liste 😅 könnte Spaß bringen, das Video hat mir gefallen

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  5. Ash2X 347560 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 21.06.2026 - 13:23 Uhr

    Der erste war so unfassbar mies…Ich mach da erstmal einen Bogen drum.

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