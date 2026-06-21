Captain Tsubasa 2: World Fighters: Dieses Fußball-Gameplay sieht aus wie ein Anime-Match auf Steroiden

Mit einem neuen Gameplay-Trailer zu CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS geben die Entwickler einen ausführlichen Einblick in ein komplettes Match zwischen Japan und Thailand.

Das Video zeigt dabei nicht nur einzelne Spielszenen, sondern ein vollständiges Spiel, das gleichzeitig als Tutorial und Gameplay-Präsentation dient. Spieler sollen so lernen, wie sie ihr Team effektiv steuern und zum Sieg führen können.

Der Titel basiert auf der bekannten Captain-Tsubasa-Marke und setzt auf überzeichnete, anime-inspirierte Fußballaction mit spektakulären Animationen und Spezialtechniken.

Der neue Trailer legt den Fokus klar auf das Spielgefühl und die Mechaniken, während die Präsentation stark an die typische Anime-Ästhetik der Vorlage angelehnt ist.