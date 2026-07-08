Captain Tsubasa 2: World Fighters: Enthüllt die verschiedenen Modi vor dem Release

Kurz vor dem Release von CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS zeigt ein neuer Trailer, welche verschiedenen Spielmodi das Fußball-Abenteuer bieten wird. Der „Mode Introduction Trailer“ gibt einen Überblick über die unterschiedlichen Möglichkeiten, die Spieler im kommenden Titel erwarten.

Der Trailer hebt hervor, dass in den Matches jederzeit alles passieren kann, und präsentiert die verschiedenen Modi, die das Spiel abwechslungsreich gestalten sollen. Fans der Reihe erhalten damit einen weiteren Einblick in die Inhalte, die zum Start verfügbar sein werden.

CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS erscheint am 28. August 2026.