Captain Tsubasa 2: World Fighters: Mehr Teams, mehr Action, mehr Spezialmoves

Bandai Namco Entertainment Europe hat Captain Tsubasa 2: World Fighters offiziell vorgestellt. Der neue Serienteil erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC via Steam und setzt die Abenteuer von Tsubasa mit einem deutlich erweiterten Umfang fort.

Ihr begleitet Tsubasa diesmal mit eurem eigenen, selbst erstellten Charakter auf seinem Weg zum großen Triumph. Freundschaften, Rivalitäten und neue Herausforderer prägen die Reise, während ihr euch durch internationale Turniere kämpft, um den Pokal zu holen.

Der Umfang fällt spürbar größer aus als im Vorgänger.

Das Spiel bietet:

22 Nationalmannschaften

über 110 spielbare Charaktere

mehr als 150 animierte Spezialaktionen

Damit treffen Teams aus aller Welt – darunter auch Mannschaften, die im ersten Teil nicht vertreten waren – in aufwendig inszenierten Matches aufeinander. Neue Charaktere erweitern das Roster zusätzlich.

Auf dem Spielfeld erhöht sich das Tempo deutlich. Die neuen Superaktionen ermöglichen euch spektakuläre Dribblings, Pässe, Tacklings und Blocks, die das Matchgeschehen dominieren können. Ein überarbeitetes System, das Torwart und Torschützen direkt gegeneinander antreten lässt, macht Abschlüsse taktischer und sorgt für dramatische Duelle im Strafraum. So erlebt ihr ikonische Superschüsse und Abwehrmanöver aus der Serie in neuer Intensität.

Mit World Fighters bringt Bandai Namco die Anime‑Fußballaction auf ein neues Level – und ihr seid mittendrin, wenn Tsubasa und Co. 2026 wieder den Rasen betreten.