Captain Tsubasa 2: World Fighters: Mehr Teams, mehr Action, mehr Spezialmoves

Bandai Namco Entertainment Europe hat Captain Tsubasa 2: World Fighters offiziell vorgestellt. Der neue Serienteil erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC via Steam und setzt die Abenteuer von Tsubasa mit einem deutlich erweiterten Umfang fort.
Ihr begleitet Tsubasa diesmal mit eurem eigenen, selbst erstellten Charakter auf seinem Weg zum großen Triumph. Freundschaften, Rivalitäten und neue Herausforderer prägen die Reise, während ihr euch durch internationale Turniere kämpft, um den Pokal zu holen.
Der Umfang fällt spürbar größer aus als im Vorgänger.
Das Spiel bietet:
- 22 Nationalmannschaften
- über 110 spielbare Charaktere
- mehr als 150 animierte Spezialaktionen
Damit treffen Teams aus aller Welt – darunter auch Mannschaften, die im ersten Teil nicht vertreten waren – in aufwendig inszenierten Matches aufeinander. Neue Charaktere erweitern das Roster zusätzlich.
Auf dem Spielfeld erhöht sich das Tempo deutlich. Die neuen Superaktionen ermöglichen euch spektakuläre Dribblings, Pässe, Tacklings und Blocks, die das Matchgeschehen dominieren können. Ein überarbeitetes System, das Torwart und Torschützen direkt gegeneinander antreten lässt, macht Abschlüsse taktischer und sorgt für dramatische Duelle im Strafraum. So erlebt ihr ikonische Superschüsse und Abwehrmanöver aus der Serie in neuer Intensität.
Mit World Fighters bringt Bandai Namco die Anime‑Fußballaction auf ein neues Level – und ihr seid mittendrin, wenn Tsubasa und Co. 2026 wieder den Rasen betreten.
21 Kommentare AddedMitdiskutieren
Da kommt die Nostalgie wieder hoch, das Spiel sieht aber doch eher nicht so gut aus.
Ich habe mich am Vorgänger versucht und er war verdammt schlecht. Instabile 30 FPS und eigentlich funktionierte nichts so richtig.
Unglaublich wie sehr man ein simples Action-Fußballspiel an die Wand fahren kann.
Ja, schade.
@Katanameister Hast auch die Serien mit Zubasa früher gekuckt 😃?
Ich liebte auch die Kickers frühers anzusehen , das waren noch Zeiten 😊.
Die Frage ist welches männliche Kind das in den 90ern groß wurde hat die ganzen Sachen nicht geguckt? 😁
Nach den Hausaufgaben Kickers und Tsubasa geschaut und danach direkt auf den Ascheplatz bolzen gegangen. ❤️
Ja 😄, stimmt auch wieder , das haben die meisten damals angeschaut.
Hatte damals die ersten Pokémon folgen auch geliebt anzusehen nach der Schule auf RTL 2.
Schwelg Erinnerung Nostalgie Schwelg …
Ich habe auch fast alles was lief gerne geschaut. Außer Digimon hat mich nie so richtig gepackt.
Same here , mit Digimon , da bin ich damals auch nicht so richtig warm geworden damit .
Man wurde fast dazu genötigt, kam ja nichts anderes 🤣
Danke, hab auf YouTube gerade das Kickers Opening geschaut. Kickers > Tsubasa 😀
Das Opening ist auch legendär. Kann ich immer noch auswendig. 😁
Ja, aber die Superkickers fand ich noch besser, Tigerschuss und Topspin, das wären Zeiten 👌.
Oh man da kickt die Nostalgie voll rein. Die Kickers und Captain Tsubasa habe ich geliebt. Nebst anderen Serien natürlich wie Mila Superstar, Sailor Moon, Die Schatzinsel und und und. Würde es in die Watchlist hauen.
Achja Mila Superstar war auch nice 😊, kam das nicht immer gleich nach den Kickers , oder hab ich das falsch in Erinnerung 😅?
Oh das weiß ich nicht mehr. Ist schon zu viele Monde her🙈🙈🙈
Das wüsste ich gar nicht mehr, zumal es ja so viele tolle Serien in unserer Kindheit gab. Ich sag nur Roadrunner, feiere ich heute noch🤣🤣🤣
Ohja Mila, mit dem misshandelnden Sportlehrer, der auf Schulmädchen Medizinbälle zum Training geworfen hat 😀
Reviews abwarten… Ich dachte sie wären übertrieben, aber das Vorgängerspiel war wirklich grauenhaft 😅
Ah okay danke, werde ich beachten. Auf die Wishlist haue ich es schon mal, dann sehe ich weiter🙂
Die Serie war damals schon nett 😅 war nie mein Sport 🤭 wird sicher viele ansprechen, denen wünsche ik viel Spaß ✌🏻 werd mir wegen de Erinnerung heute Dr Slump anschauen 🤣 fand ik besser als Tsubasa 😅
Ich war ja immer mehr Team Kickers, muss ich auch mal wieder rewatchen
Die Serie hat damals echt Spaß gemacht zu schauen. Ob man dieses Tempo in-game als älterer Spieler allerdings beherrscht ist eine andere Frage 🤣