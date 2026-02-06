Captain Tsubasa 2: World Fighters: Mehr Teams, mehr Action, mehr Spezialmoves

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Bandai Namco Entertainment Europe kündigt mit Captain Tsubasa 2: World Fighters die Fortsetzung von Tsubasas Abenteuern an.

Bandai Namco Entertainment Europe hat Captain Tsubasa 2: World Fighters offiziell vorgestellt. Der neue Serienteil erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC via Steam und setzt die Abenteuer von Tsubasa mit einem deutlich erweiterten Umfang fort.

Ihr begleitet Tsubasa diesmal mit eurem eigenen, selbst erstellten Charakter auf seinem Weg zum großen Triumph. Freundschaften, Rivalitäten und neue Herausforderer prägen die Reise, während ihr euch durch internationale Turniere kämpft, um den Pokal zu holen.

Der Umfang fällt spürbar größer aus als im Vorgänger.

Das Spiel bietet:

  • 22 Nationalmannschaften
  • über 110 spielbare Charaktere
  • mehr als 150 animierte Spezialaktionen

Damit treffen Teams aus aller Welt – darunter auch Mannschaften, die im ersten Teil nicht vertreten waren – in aufwendig inszenierten Matches aufeinander. Neue Charaktere erweitern das Roster zusätzlich.

Auf dem Spielfeld erhöht sich das Tempo deutlich. Die neuen Superaktionen ermöglichen euch spektakuläre Dribblings, Pässe, Tacklings und Blocks, die das Matchgeschehen dominieren können. Ein überarbeitetes System, das Torwart und Torschützen direkt gegeneinander antreten lässt, macht Abschlüsse taktischer und sorgt für dramatische Duelle im Strafraum. So erlebt ihr ikonische Superschüsse und Abwehrmanöver aus der Serie in neuer Intensität.

Mit World Fighters bringt Bandai Namco die Anime‑Fußballaction auf ein neues Level – und ihr seid mittendrin, wenn Tsubasa und Co. 2026 wieder den Rasen betreten.

  1. Katanameister 318420 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 06.02.2026 - 07:37 Uhr

    Da kommt die Nostalgie wieder hoch, das Spiel sieht aber doch eher nicht so gut aus.

    3
    • Ash2X 314160 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 06.02.2026 - 08:47 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Ich habe mich am Vorgänger versucht und er war verdammt schlecht. Instabile 30 FPS und eigentlich funktionierte nichts so richtig.
      Unglaublich wie sehr man ein simples Action-Fußballspiel an die Wand fahren kann.

      2
  2. @Der@Endboss@ 10680 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 06.02.2026 - 07:46 Uhr

    @Katanameister Hast auch die Serien mit Zubasa früher gekuckt 😃?

    Ich liebte auch die Kickers frühers anzusehen , das waren noch Zeiten 😊.

    3
    • buimui 448370 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 06.02.2026 - 07:49 Uhr
      Antwort auf @Der@Endboss@

      Die Frage ist welches männliche Kind das in den 90ern groß wurde hat die ganzen Sachen nicht geguckt? 😁

      Nach den Hausaufgaben Kickers und Tsubasa geschaut und danach direkt auf den Ascheplatz bolzen gegangen. ❤️

      2
      • @Der@Endboss@ 10680 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 06.02.2026 - 07:52 Uhr
        Antwort auf buimui

        Ja 😄, stimmt auch wieder , das haben die meisten damals angeschaut.

        Hatte damals die ersten Pokémon folgen auch geliebt anzusehen nach der Schule auf RTL 2.
        Schwelg Erinnerung Nostalgie Schwelg …

        1
        • buimui 448370 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 06.02.2026 - 07:53 Uhr
          Antwort auf @Der@Endboss@

          Ich habe auch fast alles was lief gerne geschaut. Außer Digimon hat mich nie so richtig gepackt.

          2
      • Terendir 154780 XP God-at-Arms Silber | 06.02.2026 - 10:55 Uhr
        Antwort auf buimui

        Danke, hab auf YouTube gerade das Kickers Opening geschaut. Kickers > Tsubasa 😀

        0
  3. Robilein 1213050 XP Xboxdynasty Legend Platin | 06.02.2026 - 07:54 Uhr

    Oh man da kickt die Nostalgie voll rein. Die Kickers und Captain Tsubasa habe ich geliebt. Nebst anderen Serien natürlich wie Mila Superstar, Sailor Moon, Die Schatzinsel und und und. Würde es in die Watchlist hauen.

    1
    • @Der@Endboss@ 10680 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 06.02.2026 - 07:58 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Achja Mila Superstar war auch nice 😊, kam das nicht immer gleich nach den Kickers , oder hab ich das falsch in Erinnerung 😅?

      1
      • Robilein 1213050 XP Xboxdynasty Legend Platin | 06.02.2026 - 09:00 Uhr
        Antwort auf @Der@Endboss@

        Oh das weiß ich nicht mehr. Ist schon zu viele Monde her🙈🙈🙈

        Das wüsste ich gar nicht mehr, zumal es ja so viele tolle Serien in unserer Kindheit gab. Ich sag nur Roadrunner, feiere ich heute noch🤣🤣🤣

        0
      • Terendir 154780 XP God-at-Arms Silber | 06.02.2026 - 10:55 Uhr
        Antwort auf @Der@Endboss@

        Ohja Mila, mit dem misshandelnden Sportlehrer, der auf Schulmädchen Medizinbälle zum Training geworfen hat 😀

        0
    • Ash2X 314160 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 06.02.2026 - 08:49 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Reviews abwarten… Ich dachte sie wären übertrieben, aber das Vorgängerspiel war wirklich grauenhaft 😅

      0
      • Robilein 1213050 XP Xboxdynasty Legend Platin | 06.02.2026 - 09:01 Uhr
        Antwort auf Ash2X

        Ah okay danke, werde ich beachten. Auf die Wishlist haue ich es schon mal, dann sehe ich weiter🙂

        0
  4. Rotten 98665 XP Posting Machine Level 4 | 06.02.2026 - 08:29 Uhr

    Die Serie war damals schon nett 😅 war nie mein Sport 🤭 wird sicher viele ansprechen, denen wünsche ik viel Spaß ✌🏻 werd mir wegen de Erinnerung heute Dr Slump anschauen 🤣 fand ik besser als Tsubasa 😅

    0
  5. xXCickXx 120935 XP Man-at-Arms Bronze | 06.02.2026 - 09:26 Uhr

    Ich war ja immer mehr Team Kickers, muss ich auch mal wieder rewatchen

    0
  6. Toxic Growler 27710 XP Nasenbohrer Level 4 | 06.02.2026 - 11:01 Uhr

    Die Serie hat damals echt Spaß gemacht zu schauen. Ob man dieses Tempo in-game als älterer Spieler allerdings beherrscht ist eine andere Frage 🤣

    0

