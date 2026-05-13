Captain Tsubasa 2: World Fighters: Neuer Story-Trailer bestätigt Release im August

Bandai Namco kündigt den Release-Termin für Captain Tsubasa 2: World Fighters an und zeigt einen neuen Trailer.

Captain Tsubasa 2: World Fighters wird am 28. August 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC erscheinen.

Bandai Namco hat neben dem Termin auch einen neuen Trailer veröffentlicht, der einen Einblick in die storybasierte Kampagne gibt. Im Mittelpunkt steht der Weg von Tsubasa Ozora und seinem Team von regionalen Qualifikationsspielen bis hin zur Weltmeisterschaft.

Spieler treten zunächst in Qualifikationsrunden gegen Nationen wie Thailand, Usbekistan, Saudi-Arabien und China an. Im weiteren Verlauf warten internationale Top-Teams wie Brasilien, Argentinien oder die Niederlande im World Youth Championship.

Das Gameplay setzt erneut auf das bekannte „Super Action Soccer“-System, das spektakuläre Spielzüge und Spezialaktionen miteinander kombiniert. Aktionen wie Pässe, Dribblings oder Schüsse werden dabei bewusst überzeichnet inszeniert und orientieren sich stark an der Anime-Vorlage.

Neu ist unter anderem ein erweitertes System für Torabschlüsse, bei dem Torhüter und Schützen in direkten Duellen aufeinandertreffen. Dadurch sollen besonders spektakuläre Paraden und Abschlüsse entstehen.

Auch musikalisch setzt das Spiel auf Kontinuität: Komponist Tadayoshi Makino kehrt zurück und liefert über 80 neue Musikstücke für den Titel.

Digitale Vorbestellungen sind bereits gestartet, während physische Editionen für Konsolen ebenfalls verfügbar sind.