Captain Tsubasa 2: World Fighters: Neuer Trailer enthüllt spektakuläres Kampfsystem

Captain Tsubasa 2: World Fighters präsentiert sein komplett überarbeitetes Fußball-Kampfsystem in einem neuen System-Trailer. Fans können sich auf spektakuläre Superaktionen, strategische Tiefe und intensive Duelle auf dem Platz freuen.

Das Spiel bringt verfeinerte Basisaktionen, intuitives Dribbeln, Tacklings und ein ausdauerbasiertes Paraden-System, das jeden Schuss zu einem taktischen Duell macht. Spieler können ihre Schüsse aufladen, Torhüter herausfordern und charakterspezifische Spezialaktionen einsetzen.

Zu den neuen Systemen gehören Maximal-Aktionen, leistungsstarke Techniken für Offensiv- und Defensivspiele, Superaktionen für jeden Spielertyp, das Kettensystem zum Kombinieren von Dribblings und Pässen, sowie ein verbessertes Torwart-Taktik-System mit Schussvorhersage und Ausdauer-Mechaniken. Seltene Wunderaktionen sorgen für dramatische Comebacks.

Jede Partie verspricht intensive Momente zwischen Glanzparaden und kraftvollen Volleyschüssen. Spieler treten gegen legendäre Rivalen aus aller Welt an, um ihre Meisterschaft zu erringen.

Captain Tsubasa 2: World Fighters erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC (Steam).



