Car Mechanic Simulator 2026: Erweitert Gameplay drastisch und setzt auf gemeinsame Werkstatt

Mit Car Mechanic Simulator 2026 steht die nächste Generation der beliebten Werkstatt-Simulation bereit und bringt frischen Wind in ein vertrautes Konzept.

Im Mittelpunkt steht erstmals ein voll integrierter Koop-Modus. Statt allein Fahrzeuge zu restaurieren, lässt sich die eigene Werkstatt gemeinsam mit Freunden betreiben. Reparaturen, Aufträge und der Ausbau des Betriebs werden zu einer gemeinsamen Aufgabe, wodurch sich das Gameplay deutlich erweitert und stärker auf Zusammenarbeit ausgelegt ist.

Gleichzeitig bleibt das Grundprinzip erhalten. Fahrzeuge werden in ihre Einzelteile zerlegt, beschädigte Komponenten ersetzt und anschließend wieder zusammengesetzt. Mehr als 150 Autos stehen bereit, verteilt auf über 500 mögliche Konfigurationen, deren Verfügbarkeit von der Seltenheit der Modelle abhängt. Ergänzt wird das System durch mehr als 8.000 Einzelteile, die entdeckt, repariert und verbaut werden können.

Neu ist auch die umfassende Anpassbarkeit des gesamten Spiels. Spielmodi lassen sich frei konfigurieren, wodurch Faktoren wie Tag- und Nachtwechsel, Liefermechaniken, begrenzter Platz in der Werkstatt oder der Schwierigkeitsgrad individuell bestimmt werden können. Dadurch verändert sich nicht nur der Spielfluss, sondern auch die Herangehensweise an Aufträge und Fortschritt.

Ein überarbeitetes Fortschrittssystem sorgt zusätzlich für mehr Freiheit in der Entwicklung des eigenen Betriebs. Parallel dazu ermöglicht ein neuer Garagen-Personalisierungsmodus die Gestaltung der Werkstatt nach eigenen Vorstellungen, wodurch die Simulation eine stärkere kreative Komponente erhält.

Aktuell ist bereits eine Demo-Version über Steam verfügbar, während die vollständige Veröffentlichung zu einem späteren Zeitpunkt auch für Xbox Series X geplant ist.

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