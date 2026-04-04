Car Mechanic Simulator 2026: Erweitert Gameplay drastisch und setzt auf gemeinsame Werkstatt

Mit Car Mechanic Simulator 2026 steht die nächste Generation der beliebten Werkstatt-Simulation bereit und bringt frischen Wind in ein vertrautes Konzept.
Im Mittelpunkt steht erstmals ein voll integrierter Koop-Modus. Statt allein Fahrzeuge zu restaurieren, lässt sich die eigene Werkstatt gemeinsam mit Freunden betreiben. Reparaturen, Aufträge und der Ausbau des Betriebs werden zu einer gemeinsamen Aufgabe, wodurch sich das Gameplay deutlich erweitert und stärker auf Zusammenarbeit ausgelegt ist.
Gleichzeitig bleibt das Grundprinzip erhalten. Fahrzeuge werden in ihre Einzelteile zerlegt, beschädigte Komponenten ersetzt und anschließend wieder zusammengesetzt. Mehr als 150 Autos stehen bereit, verteilt auf über 500 mögliche Konfigurationen, deren Verfügbarkeit von der Seltenheit der Modelle abhängt. Ergänzt wird das System durch mehr als 8.000 Einzelteile, die entdeckt, repariert und verbaut werden können.
Neu ist auch die umfassende Anpassbarkeit des gesamten Spiels. Spielmodi lassen sich frei konfigurieren, wodurch Faktoren wie Tag- und Nachtwechsel, Liefermechaniken, begrenzter Platz in der Werkstatt oder der Schwierigkeitsgrad individuell bestimmt werden können. Dadurch verändert sich nicht nur der Spielfluss, sondern auch die Herangehensweise an Aufträge und Fortschritt.
Ein überarbeitetes Fortschrittssystem sorgt zusätzlich für mehr Freiheit in der Entwicklung des eigenen Betriebs. Parallel dazu ermöglicht ein neuer Garagen-Personalisierungsmodus die Gestaltung der Werkstatt nach eigenen Vorstellungen, wodurch die Simulation eine stärkere kreative Komponente erhält.
Aktuell ist bereits eine Demo-Version über Steam verfügbar, während die vollständige Veröffentlichung zu einem späteren Zeitpunkt auch für Xbox Series X geplant ist.
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9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das stelle ich mir tatsächlich ganz geil vor. Mit einem Kumpel zusammen an Autos rumzuschrauben bis das Öl runter tropft
Auch eher nicht meins, da fehlt mir der Unterhaltungswert.
Habs mal ausprobiert, weil gamepass. Ist eher ne 3/10
Prinzipiell wie der 2021er, wo ich einige Zeit drin verbracht habe. Optisch hat sich etwas getan und die neuen Funktionen sind wohl auch ganz nett.
Die Demo werde ich mal anspielen und behalte das Spiel mal im Auge.
Für mich ist es auch eher nichts.
Würde mich auch im Coop nicht interessieren.
Hab beide Vorgänger angespielt, aber irgendwie ist nach kurzer Zeit die Lust verflogen…
Kann mit Autos nix anfangen deswegen nicht mein Spiel 😅
Sehr cool. Das 21er war für mich ein Suchtgame im GP. Da werde ich das definitiv auch wieder zocken.