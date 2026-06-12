Car Wash Simulator: Startet mit kostenloser Demo auf Steam und erscheint 2026 für Konsolen

Wer schon immer sein eigenes Waschstraßen-Imperium aufbauen wollte, kann ab sofort einen ersten Blick auf Car Wash Simulator werfen. Die Entwickler von Majestic Twelve haben eine kostenlose Demo auf Steam veröffentlicht, die Spielern die wichtigsten Mechaniken der Wirtschaftssimulation näherbringt.
In Car Wash Simulator startet ihr mit einer kleinen Waschanlage und arbeitet euch Schritt für Schritt zu einem erfolgreichen Unternehmen hoch. Neben der Reinigung und Pflege unterschiedlichster Fahrzeuge spielt auch das Management des Betriebs eine wichtige Rolle. Neue Ausrüstung kann freigeschaltet, die Infrastruktur erweitert und die eigene Kundschaft kontinuierlich ausgebaut werden.
Darüber hinaus setzt das Spiel auf ein Reputationssystem, bei dem Entscheidungen direkten Einfluss auf den Ruf des Unternehmens haben. Die Entwickler versprechen verschiedene Wege zum Erfolg, sodass Spieler sowohl auf klassische Geschäftspraktiken als auch auf fragwürdigere Methoden zurückgreifen können.
Zu den wichtigsten Features zählen:
- Fahrzeuge waschen und polieren
- Waschstraße ausbauen und modernisieren
- Kunden gewinnen und Konkurrenz bekämpfen
- Reputationssystem mit Auswirkungen auf den Spielverlauf
- Leichte Crime- und Graumarkt-Elemente
Die kostenlose Demo steht ab sofort auf Steam bereit. Car Wash Simulator erscheint 2026 für PC sowie PlayStation 5 und Xbox Series X|S.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Oh ja, das sieht sehr gut aus. Ist genau was für mich. Schön das es dieses Jahr released wird🙂
Car Wash Simulator…ok. Jetzt brauch ich noch den Bring your Trash out Simulator und Cut the Hedges Simulator, um den ultimativen deutschen Gaming Traum zu leben. TGIF!
Ist nichts für mich. Alle die es mögen viel Spaß. 🙂
ok, nichts für mich. Nervt mich schon im echten Leben 🙂
Müsste ich mal fernab der Konsole machen…
Im Gamepass würde ich es anspielen.
Ja dann allen viel Spaß.
Wie viele Putzsimulationen soll es noch geben 😅.
Sieht spaßig aus. Hoffe nur, dass man da auch automatische Waschstraßen und Anlagen mit Rotierborsten und Fön bauen kann.
Das gefällt mir, der Trailer sieht schon mal vielversprechend aus.
Im XBOX Store ist es schon gelistet und dementsprechend direkt auf die Wunschliste gewandert. 😅