Car Wash Simulator: Startet mit kostenloser Demo auf Steam und erscheint 2026 für Konsolen

Wer schon immer sein eigenes Waschstraßen-Imperium aufbauen wollte, kann ab sofort einen ersten Blick auf Car Wash Simulator werfen. Die Entwickler von Majestic Twelve haben eine kostenlose Demo auf Steam veröffentlicht, die Spielern die wichtigsten Mechaniken der Wirtschaftssimulation näherbringt.

In Car Wash Simulator startet ihr mit einer kleinen Waschanlage und arbeitet euch Schritt für Schritt zu einem erfolgreichen Unternehmen hoch. Neben der Reinigung und Pflege unterschiedlichster Fahrzeuge spielt auch das Management des Betriebs eine wichtige Rolle. Neue Ausrüstung kann freigeschaltet, die Infrastruktur erweitert und die eigene Kundschaft kontinuierlich ausgebaut werden.

Darüber hinaus setzt das Spiel auf ein Reputationssystem, bei dem Entscheidungen direkten Einfluss auf den Ruf des Unternehmens haben. Die Entwickler versprechen verschiedene Wege zum Erfolg, sodass Spieler sowohl auf klassische Geschäftspraktiken als auch auf fragwürdigere Methoden zurückgreifen können.

Zu den wichtigsten Features zählen:

Fahrzeuge waschen und polieren

Waschstraße ausbauen und modernisieren

Kunden gewinnen und Konkurrenz bekämpfen

Reputationssystem mit Auswirkungen auf den Spielverlauf

Leichte Crime- und Graumarkt-Elemente

Die kostenlose Demo steht ab sofort auf Steam bereit. Car Wash Simulator erscheint 2026 für PC sowie PlayStation 5 und Xbox Series X|S.