Cardaclysm: Shards of the Four: Demo zum Kartenspiel in Kürze verfügbar

Die Demo-Version zu Cardaclysm: Shards of the Four kann demnächst getestet werden.

Ihr spielt einen dunklen Magier und hättet nicht mit Zaubern herumpfuschen sollen, die die eigenen Kräfte übersteigen. Aber ihr habt es trotzdem getan. Und dieses Mal ist es richtig daneben gegangen: Ihr habt die vier apokalyptischen Reiter und ihr Gefolge auf die Welt losgelassen! Also beeilt euch, schnappt eure magischen Karten und schickt sie in ihre höllische Dimension zurück, bevor die Apokalypse alles und jeden zerstört – und vor allem, bevor der alte Magierrat entdeckt, was du angestellt hast.

Cardaclysm: Shards of the Four ist ein prozedural generiertes Sammelkartenspiel mit Rollenspielelementen. Sammelt Kreaturen- und Zauberkarten auf eurer Reise und entfesselt ihre Macht, wenn sich euch jemand in den Weg stellt. Die Spielwelt wird endlos generiert, es gibt immer etwas Neues zu entdecken!

Kampf

Sammelt, kombiniert und entfesselt die gewaltige Macht von Monstern, mythischen Kreaturen und Zaubersprüchen in rundenbasierten Kartenschlachten. Es gibt über 200 Karten in Cardaclysm: Shards of the Four, jede mit einzigartigen Fähigkeiten, eigenem Artwork und 3D-Animation.

Biome

Stellt euch euren Feinden in Arenen in verschiedenen Biomen: Bahnt euren Weg durch brennende Wüsten, ewiges Eis oder dichte Dschungel. Passt aber auf, wo ihr hintretet – hinter jeder Ecke können tödliche Begegnungen mit Monstern lauern.

Die Schenke

Besucht zwischen den Aufträgen die Interdimensionale Schenke: Nehmt Herausforderungen an und schließt sie ab, tauscht mächtige Karten und lagert überschüssigen Zauber in der persönlichen Truhe, bis ihr sie in der nächsten epischen Kartenschlacht gegen die Mächte des Bösen einsetzen wollt.

