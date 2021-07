Cardaclysm: Shards of the Four: Kartenspiel wird im August veröffentlicht

Das Karten- und Brettspiel Cardaclysm: Shards of the Four wird im August für Xbox Konsolen veröffentlicht werden.

Cardaclysm: Shards of the Four von Elder Games ist ein prozedural generiertes Sammelkartenspiel mit Rollenspielelementen. Sammelt Kreaturen- und Zauberkarten auf eurer Reise und entfesselt ihre Macht, wenn sich euch jemand in den Weg stellt. Die Spielwelt wird endlos generiert, so dass es immer etwas Neues zu entdecken gibt.

Features

Trefft auf fünf Fraktionen und über 200 Karten, jede mit einzigartigen Fähigkeiten, eigenem Artwork und 3D-Animation

Rüstet euren Helden mit über 40 Artefakten aus

Tretet gegen fünf mythische Bosse an, jeder mit seiner ganz eigenen Spielmechanik

Erkundet endlos generierte Welten in verschiedenen Biomen

Schließt Herausforderungen ab und tauscht Karten in der Interdimensionalen Schenke, die ihr zwischen Aufträgen besucht

Cardaclysm: Shards of the Four wird am 13. August 2021 für Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht.