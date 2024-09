Carmen Sandiego: Meisterdiebin kehrt zurück

Gameloft und HarperCollins Productions, ein preisgekröntes Medienproduktionsunternehmen innerhalb von HarperCollins Publishers, freuen sich, ihren kommenden Titel und die Rückkehr der kultigen Meisterdiebin Carmen Sandiego anzukündigen.

Die berühmt-berüchtigte Weltreisende ist zurück mit dem ersten großen Relaunch dieses beliebten Spiels, das exklusiv auf Netflix und später im ersten Quartal 2025 auf der Nintendo Switch, PlayStation, Xbox und Steam erscheinen wird.

Carmen Sandiego ist der jüngste Meilenstein in Gamelofts Engagement im Bereich der plattformübergreifenden Spiele und folgt dem durchschlagenden Erfolg der vorherigen Titel: Disney Dreamlight Valley, Disney Speedstorm und The Oregon Trail, die ebenfalls in Koproduktion mit HarperCollins Productions entstanden sind.

Dieser Spielstart markiert einen weiteren großen Wachstumsmoment für das Franchise von Carmen Sandiego. Seit den 1980er Jahren fasziniert Carmen Sandiego Fans auf der ganzen Welt, die versuchen, sie einzufangen.

Im Jahr 2019 kehrte Carmen in der von HarperCollins Productions produzierten, mit einem Emmy und Annie ausgezeichneten, Zeichentrickserie auf Netflix zurück, zusammen mit einem umfangreichen Veröffentlichungsprogramm von zehn Büchern.

Auch ein Realfilm mit Carmen Sandiego ist bei Netflix in der Entwicklung. Der Film wird die erste große Realverfilmung sein, der die Geschichte der größten Diebin der Welt erzählt.

Pünktlich zu ihrem 40. Geburtstag wird Carmens ikonisches Erbe mit einem brandneuen Gaming-Abenteuer fortgesetzt, das im Jahr 2025 Detektive jeden Alters faszinieren wird.

Das Originalspiel von 1985, „Where in the World is Carmen Sandiego?“ stellte sie als Hauptwidersacherin vor, die ein globales Verbrechersyndikat namens VILE anführt. In einer aufregenden Wendung werden die Spieler nun den charakteristischen roten Mantel und Hut von Carmen Sandiego anziehen und zum ersten Mal in ihre Rolle schlüpfen.

Spieler erleben den Nervenkitzel, der berüchtigte Superdieb zu sein, während sie durch eine Welt der Spionage navigieren, High-Tech-Geräte nutzen und schließlich VILE fangen.

Das Spiel „Carmen Sandiego“ ermöglicht es den Spielern, die Welt zu bereisen, in lebendige Kulturen einzutauchen und gleichzeitig berühmte Städte und Wahrzeichen zu besuchen. Von den geschäftigen Straßen von Rio de Janeiro bis zu den malerischen Schreinen in Tokio wird jeder Winkel der Welt zu ihrem Spielplatz, während sie raffinierte Machenschaften aufdecken und die schwer fassbaren Verbrecher von VILE vor Gericht bringen.

Jede Entscheidung der Spieler wird das Ergebnis beeinflussen, während sie Dossiers zusammenstellen und gegen die Zeit antreten, um VILEs schändliche Pläne zu vereiteln. Ganz gleich, ob sie storybasierte Kampagnen oder klassische Modi spielen, dieses modernisierte Carmen-Sandiego-Erlebnis verspricht, sowohl neue als auch langjährige Fans zu begeistern.

Caroline Fraser, Leiterin von HarperCollins Productions, sagte: „Die Figur der Carmen Sandiego ist seit Generationen beliebt und für viele war sie das Tor zu Ländern auf der ganzen Welt. Jetzt schlüpfen die Spieler zum ersten Mal in die Rolle von Carmen – schleichen sich an Orte, sammeln Hinweise und führen Raubüberfälle durch – und erleben am Schauplatz immersive Orte in der realen Welt. Carmen Sandiegos übergreifendes Thema – alle Kulturen zu erleben und zu feiern – war noch nie so wichtig und unterhaltsam.“ „Es ist eine große Ehre, ein neues Kapitel der Abenteuer von Carmen Sandiego zu schreiben und diese beliebte Kultfigur wieder zum Leben zu erwecken. Wir sind unglaublich stolz auf das, was unser Team erreicht hat, indem wir das Vermächtnis der Franchise mit Sorgfalt gewürdigt haben, ihren Kernelementen treu geblieben sind und gleichzeitig neue, innovative Funktionen eingeführt haben.“ Sagt Manea Castet, Studiomanager bei Gameloft Brisbane. „Unser Ziel war es, ein Erlebnis zu schaffen, das sich sowohl nostalgisch vertraut als auch aufregend neu anfühlt, und wir können es kaum erwarten, dass sowohl langjährige Fans als auch neue Spieler in das Spiel eintauchen und die Liebe und Mühe sehen, die wir in jedes Detail gesteckt haben.“

Carmen Sandiego ist als ein Premium-Rätsel-Abenteuerspiel für Einzelspieler ausgelegt, ohne Käufe im Spiel oder das Spielen online. Netflix-Mitglieder mit iOS- und Android-Geräten können Carmen Sandiego über die mobile Netflix-App spielen.