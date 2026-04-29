Cars 3: Driven to Win: Disney-Rennspiel aus Stores entfernt

Das Disney-Rennspiel Cars 3: Driven to Win wurde ohne Vorankündigung aus allen Stores entfernt.

Das im Jahr 2017 veröffentlichte Disney-Rennspiel Cars 3: Driven to Win wurde ohne große Vorankündigung aus dem digitalen Verkauf über den Xbox Store, den PlayStation Store und den Nintendo eShop entfernt.

Eine offizielle Begründung für die Entfernung liegt derzeit nicht vor. Allgemein fallen Lizensierte Film-Titel oft ausgelaufenen Publishing-Vereinbarungen zum Opfer, was auch in diesem Fall möglicherweise der Grund sein könnte.

Wer eine physische Kopie des Spiels besitzt oder erwirbt kann Cars 3: Driven to Win auch weiterhin problemlos spielen. Ebenso bleibt das Rennspiel für Besitzer der digitalen Version herunterladbar und spielbar.