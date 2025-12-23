CarX Street: Das große Cops vs Racer‑Duell beginnt

Das neue Showdown‑Update für CarX Street ist da – und es stellt euch vor eine klare Entscheidung: Wollt ihr als Racer die Straßen dominieren oder als Cop gnadenlos durchgreifen?

Mit diesem Update erweitert CarX Street sein Open‑World‑Racing‑Erlebnis um eine frische Dynamik, die perfekt zu den intensiven Drift‑ und High‑Speed‑Mechaniken der Reihe passt.

CarX Street bleibt seinem Kern treu: Ihr meistert kurvige Gebirgsserpentinen, rast über breite Autobahnen und navigiert durch dichten Stadtverkehr.

Die Physik‑Engine von CarX Technology sorgt dafür, dass jedes Fahrzeug realistisch reagiert und sich präzise abstimmen lässt. Ob Online‑ oder Offline‑Rennen – das Gameplay bleibt schnell, direkt und fordernd.

In Sunset City erwartet euch eine riesige Open World voller Aktivitäten. Clubrennen führen euch in verschiedene Stadtteile, wo ihr gegen Clubbosse antretet und euren Ruf steigert. Drift‑Fans kommen in Freidrift‑ und Driftrennen voll auf ihre Kosten, während Sprintrennen euch durch enge Straßen und belebte Viertel jagen. Der Bestenlistenmodus motiviert euch, eure Zeiten zu verbessern und exklusive Belohnungen zu verdienen. Zusätzlich könnt ihr Lieferaufträge annehmen und dabei die Stadt in all ihren Facetten erkunden.

Der Fahrzeugbau bleibt eines der Herzstücke des Spiels.

Ihr wählt aus einer großen Palette an Autos und verwandelt sie durch Tuning und Styling in euren persönlichen Traumwagen. Feinabstimmungen für Drift‑, Sprint‑ oder Clubrennen ermöglichen maximale Performance, während Lackierungen, Felgen, LED‑Unterbodenbeleuchtung und Innenraum‑Upgrades euren Stil perfekt widerspiegeln.

Im Multiplayer zeigt CarX Street seine volle Stärke. In der Tempoliga tretet ihr gegen fünf Fahrer an und könnt sogar euer Auto auf den Sieg setzen.

Der Kampfmodus bietet intensive Duelle auf Rundkursen und Sprintstrecken, während der Verfolgungsmodus eure Fähigkeit testet, Gegner auf Distanz zu halten. Die offene Welt lädt außerdem dazu ein, mit Freunden frei durch Sunset City zu cruisen, zu driften und neue Routen zu entdecken.

Das Showdown‑Update bringt frischen Schwung in die CarX Street Community und erweitert das Spiel um eine spannende neue Identität: Racer oder Cop – die Straßen von Sunset City gehören euch.