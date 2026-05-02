CarX Street: Neues Wetter-System macht Sunset City deutlich realistischer

Für CarX Street wurde ein umfassendes Update vorgestellt, das das Wettersystem und die Atmosphäre der Open-World-Stadt Sunset City deutlich erweitert und für mehr Realismus im Spiel sorgt.

In der Stadt wechseln sich nun sonnige Abschnitte mit bewölktem Himmel ab, während nach Regenfällen dichter Nebel über die Straßen zieht. In Kombination mit dem dynamischen Tag-Nacht-Zyklus entsteht dadurch eine deutlich lebendigere Spielwelt.

Auch die visuelle Darstellung wurde überarbeitet: Regen hinterlässt sichtbare Tropfen auf Fahrzeugen, während sich auf den Straßen Pfützen bilden, die die Neonlichter der Stadt reflektieren und so für zusätzliche Tiefe im Bild sorgen.

Diese Änderungen wirken sich nicht nur optisch aus, sondern sollen auch das Fahrgefühl und die Immersion während der Rennen und Freifahrt deutlich intensivieren.