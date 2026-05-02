CarX Street: Neues Wetter-System macht Sunset City deutlich realistischer

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Image: CarX Technologies

Für CarX Street wurde ein neues dynamisches Wettersystem eingeführt.

Für CarX Street wurde ein umfassendes Update vorgestellt, das das Wettersystem und die Atmosphäre der Open-World-Stadt Sunset City deutlich erweitert und für mehr Realismus im Spiel sorgt.

In der Stadt wechseln sich nun sonnige Abschnitte mit bewölktem Himmel ab, während nach Regenfällen dichter Nebel über die Straßen zieht. In Kombination mit dem dynamischen Tag-Nacht-Zyklus entsteht dadurch eine deutlich lebendigere Spielwelt.

Auch die visuelle Darstellung wurde überarbeitet: Regen hinterlässt sichtbare Tropfen auf Fahrzeugen, während sich auf den Straßen Pfützen bilden, die die Neonlichter der Stadt reflektieren und so für zusätzliche Tiefe im Bild sorgen.

Diese Änderungen wirken sich nicht nur optisch aus, sondern sollen auch das Fahrgefühl und die Immersion während der Rennen und Freifahrt deutlich intensivieren.

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8 Kommentare Added

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  2. Sturmi 17165 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 02.05.2026 - 16:10 Uhr

    Coole Sache allerdings frag ich mich sollte sowas nicht von Anfang an im Game sein🤔
    War das wieder so ein das Game muss jetzt raus Ding?

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    • Ash2X 333780 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 02.05.2026 - 17:45 Uhr
      Antwort auf Sturmi

      Kleines Budget, kleiner Preis…
      Wenn sie noch den etwas sehr schwankenden Schwierigkeitsgrad fixen ist es erstaunlich gut.

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  3. Erra 20425 XP Nasenbohrer Level 1 | 02.05.2026 - 16:25 Uhr

    Klingt gut, ne lebendige Spielwelt verbessert das Rennerlebnis deutlich.

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  6. Rotten 119985 XP Scorpio King Rang 4 | 02.05.2026 - 18:01 Uhr

    Sieht schon gut aus ✌🏻 hab davor noch nix davon gehört 😅

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