Case Solved: The London Files: Gemütliche Detektivfälle werden auch auf Xbox gelöst

Minimol Games hat die Plattformen für Case Solved: The London Files erweitert und veröffentlicht das Noir-Puzzlespiel im Sommer zusätzlich für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch sowie iOS und Android.

Im Mittelpunkt steht eine Reihe von Kriminalfällen in der düsteren Unterwelt Londons. Morde, widersprüchliche Zeugenaussagen und fragwürdige Alibis stellen Spieler vor die Aufgabe, die Wahrheit allein durch logisches Denken aufzudecken. Statt auf Zufall oder Vermutungen setzt das Spiel auf klassische Deduktionsarbeit, bei der Hinweise gesammelt, Aussagen überprüft und Widersprüche aufgedeckt werden müssen.

Jeder Fall ist als eigenständiges Logikrätsel aufgebaut. Spieler analysieren Verdächtige, untersuchen Tatorte und vergleichen Aussagen miteinander, um herauszufinden, wer die Wahrheit sagt und wer lügt. Der Fokus liegt dabei auf nachvollziehbarer Schlussfolgerung und sorgfältiger Beobachtung.

Die Handlung führt durch verschiedene Schauplätze der britischen Hauptstadt. Insgesamt warten drei unterschiedliche Ermittlungsfälle, die von einem Konzert mit tödlichem Ausgang bis hin zu Ereignissen rund um den berühmten Uhrturm Big Ben reichen. Ziel ist es, sich vom unerfahrenen Ermittler zu einem der besten Detektive von Scotland Yard hochzuarbeiten.

Für die Atmosphäre setzt das Spiel auf einen ungewöhnlich gemütlichen Ansatz. Handgezeichnete 2D-Grafiken, ein von Jazz inspirierter Soundtrack sowie eine von den 1960er-Jahren geprägte Noir-Ästhetik sorgen für eine entspannte Krimistimmung. Leichter Regen, ruhige Momente und subtile Schattenspiele unterstreichen den besonderen Stil des Spiels.