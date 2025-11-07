Cash Cleaner Simulator: Wascht als Kleinkrimineller die dicke Kohle

Mit vielen Scheinen hantieren Spieler auf Xbox und PlayStation im nächsten Jahr im Cash Cleaner Simulator.

Nach dem erfolgreichen Launch auf Steam im Mai dieses Jahres öffnet der erfolgreiche und befriedigend-schräge Geldwäsche-Simulator von Entwickler Mind Control Games und Publisher Forklift Interactive am 12. Februar seine geheimnisvollen Labortüren auch auf Xbox und PlayStation.

Nehmt schmutziges Geld an und macht es blitzsauber – ganz nach den Wünschen eurer zunehmend fragwürdigen Kundschaft. Verfeinert euren Reinigungsprozess mit einer Vielzahl an Werkzeugen und Maschinen, sortiert und stapelt eure frisch gewaschenen Scheine in eurem eigenen Tempo – begleitet von einem abwechslungsreichen Soundtrack im abgeschlossenen Cash Cleaner Lab.

Umsonst arbeitet ihr schließlich nicht: Nutzt eure hart verdiente Krypto, um neue Tools, Upgrades und Möbel für eure Basis zu kaufen. Beherrscht neue Reinigungsmethoden mit Waschmaschine und Trockner, entdeckt geheime Verstecke mit dem UV-Licht und haltet euch warm, indem ihr überschüssiges Bargeld im Ofen verheizt.

Gestaltet euren Raum individuell – mit frischer Farbe, üppigem Grün, gemütlichen Möbeln und vielem mehr. Und wenn ihr mal eine Pause braucht: Werft ein paar Körbe beim Moneyball!

Als Cash Cleaner habt ihr es eigentlich ganz gut – aber vielleicht lohnt es sich, mal zu hinterfragen, warum es keinen Ausgang gibt… und welche anderen Geheimnisse in den dunkelsten Ecken des Labors lauern. Reichen eure UV-Lampen aus, um in der Nacht Antworten zu finden?

„Cash Cleaner Simulator bietet euch eine Auszeit von der Außenwelt – mit Geldbergen, ganz ohne Deadlines oder Druck“, sagt Leonid Gorbachev, CEO von Mind Control Games.