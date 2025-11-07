Cash Cleaner Simulator: Wascht als Kleinkrimineller die dicke Kohle

Nach dem erfolgreichen Launch auf Steam im Mai dieses Jahres öffnet der erfolgreiche und befriedigend-schräge Geldwäsche-Simulator von Entwickler Mind Control Games und Publisher Forklift Interactive am 12. Februar seine geheimnisvollen Labortüren auch auf Xbox und PlayStation.
Nehmt schmutziges Geld an und macht es blitzsauber – ganz nach den Wünschen eurer zunehmend fragwürdigen Kundschaft. Verfeinert euren Reinigungsprozess mit einer Vielzahl an Werkzeugen und Maschinen, sortiert und stapelt eure frisch gewaschenen Scheine in eurem eigenen Tempo – begleitet von einem abwechslungsreichen Soundtrack im abgeschlossenen Cash Cleaner Lab.
Umsonst arbeitet ihr schließlich nicht: Nutzt eure hart verdiente Krypto, um neue Tools, Upgrades und Möbel für eure Basis zu kaufen. Beherrscht neue Reinigungsmethoden mit Waschmaschine und Trockner, entdeckt geheime Verstecke mit dem UV-Licht und haltet euch warm, indem ihr überschüssiges Bargeld im Ofen verheizt.
Gestaltet euren Raum individuell – mit frischer Farbe, üppigem Grün, gemütlichen Möbeln und vielem mehr. Und wenn ihr mal eine Pause braucht: Werft ein paar Körbe beim Moneyball!
Als Cash Cleaner habt ihr es eigentlich ganz gut – aber vielleicht lohnt es sich, mal zu hinterfragen, warum es keinen Ausgang gibt… und welche anderen Geheimnisse in den dunkelsten Ecken des Labors lauern. Reichen eure UV-Lampen aus, um in der Nacht Antworten zu finden?
„Cash Cleaner Simulator bietet euch eine Auszeit von der Außenwelt – mit Geldbergen, ganz ohne Deadlines oder Druck“, sagt Leonid Gorbachev, CEO von Mind Control Games.
Jetzt habe ich alles gesehen… 😂
Ne, nix für mich 😀.
Das hat irgendwie was. Gefällt mir. Kreativ sind die 😂😂😂