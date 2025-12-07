Cash Cleaner Simulator: Xbox-Demo jetzt verfügbar vor Konsolenstart 2026

Cash Cleaner Simulator lädt Spieler auf Xbox zur kostenlosen Demo ein – aber noch ist sie gar nicht da!?

Cash Cleaner Simulator, die neue „Job-Simulation“, in der Spieler Geld sowohl im übertragenen als auch im wörtlichen Sinne reinigen, erscheint 2026 für Konsolen.

Bereits jetzt können Xbox-Spieler die Welt des Spiels in einer kostenlosen Demo erkunden und erste Aufgaben ausprobieren. Zumindest behauptet das ein neuer Trailer. Die Demo ist aber bisher nicht im Microsoft Store zu finden.

Das Spiel kombiniert entspannende Gameplay-Mechaniken mit humorvollen Elementen und erlaubt es, die Arbeit eines Geldreinigers auf kreative Weise zu erleben. Die Demo gibt einen Vorgeschmack auf die Mechaniken und den Stil des Spiels und richtet sich an Fans von Simulationen, die sowohl Strategie als auch Unterhaltung suchen.

Hier der Trailer zur Demo: