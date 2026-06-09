Cassette Beasts 2002: Neues Spiel offiziell enthüllt

Im Rahmen der PC Gaming Show hat Publisher Raw Fury den Nachfolger des erfolgreichen Monster-Sammelspiels Cassette Beasts offiziell angekündigt.

Cassette Beasts 2002 befindet sich derzeit bei Bytten Studio in Entwicklung und erscheint für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 sowie PC.

Die Fortsetzung verlagert das Geschehen nach Nodnol, einer vom London der frühen 2000er-Jahre inspirierten Spielwelt. Dort geraten Spieler in eine okkulte Verschwörung und treffen auf zahlreiche neue Kreaturen, die gesammelt, aufgezeichnet und im Kampf eingesetzt werden können.

Wie bereits der Vorgänger setzt auch Cassette Beasts 2002 auf rundenbasierte Kämpfe. Laut den Entwicklern wird das Kampfsystem jedoch deutlich erweitert. Gegner sollen aus den Taktiken der Spieler lernen und sich im Verlauf des Abenteuers anpassen, wodurch neue Herausforderungen entstehen.

Besonderes Augenmerk liegt erneut auf dem Verwandlungssystem. Über 250 verschiedene Kreaturen können gesammelt werden. Durch Fusionen und Evolutionslinien entstehen laut Entwicklerangaben mehr als 50.000 mögliche Monsterkombinationen, die vollständig animiert sein sollen.

Neben den Kämpfen spielen auch die Begleiter eine wichtige Rolle. Zwölf unterschiedliche Charaktere mit eigenen Geschichten, Quests und Beziehungen begleiten die Reise. Je stärker die Bindung zu den Teammitgliedern wird, desto mächtigere Monsterformen können freigeschaltet werden.

Darüber hinaus baut Cassette Beasts 2002 die Multiplayer-Komponente aus. Spieler können Kreaturen tauschen, gemeinsam Abenteuer bestreiten, gegeneinander antreten und spezielle zeitlich begrenzte Herausforderungen absolvieren.

Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es bislang noch nicht. Raw Fury kündigte jedoch an, in den kommenden Monaten weitere Informationen zum Spiel bekanntzugeben.