Cassette Beasts: Fusionssystem ermöglicht Tausende von einzigartigen Kombinationen

Entwickler Bytten Studio hat weitere Details über das gewaltige und sehr fesselnde Fusion-Gameplay-System von Cassette Beasts enthüllt. Das Fusionssystem ermöglicht es den Spielern, zwei beliebige der 120 verfügbaren Monsterformen zu kombinieren und so über vierzehntausend voll animierte, einzigartige Kombinationen zu schaffen.

Die Fusion funktioniert wie eine temporäre Evolution während des Kampfes, die den Spielercharakter und den gewählten (menschlichen) Begleiter in eine einzige Monsterform verwandelt. Von da an arbeiten die beiden Charaktere wie ein einziger, mit kombinierten Elementartypen, Werten und Zugriff auf beide Bewegungssätze, bis Sie die Fusion wieder aufheben. Einige deiner Gegner haben ebenfalls Zugang zu dieser Fähigkeit, also musst du kreativ werden, um zu überleben!

Cassette Beasts ist ein Open-World-Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen, in denen ihr ein Monster aufnehmen und auf Kassette bannen könnt, um es dann wieder abzuspielen und seine Gestalt für den Kampf anzunehmen! Erkundet dabei im Spiel die abgelegene Insel New Wirral, während ihr versucht, einen Weg nach Hause zu finden, und nehmt noch mehr Monster auf eure treuen Kassettenbänder auf, um ihre Fähigkeiten zu erlangen.

Cassette Beasts wird für Windows, Linux, Xbox One, Series X/S, über Xbox Game Pass und Nintendo Switch erhältlich sein.