Cassette Beasts: Spiel ab sofort im Xbox Game Pass verfügbar

Der Indie-Entwickler Bytten Studio und der Publisher Raw Fury haben Cassette Beasts, das Open-World-Rollenspiel, in dem Spieler sich in spannenden rundenbasierten Kämpfen in furchterregende Monster verwandeln können, für Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass am Tag 1 und Nintendo Switch veröffentlicht.

Freunde des Monstersammelns sollten noch heute einsteigen und herausfinden, warum diese fantasievolle Reise der Erkundung und Freundschaft eines der am besten bewerteten Spiele des Jahres ist!

25. Mai 2023 – Cassette Beasts (Konsole)

Den Konsolen-Launch-Trailer gibt es hier:

Cassette Beasts interpretiert Monster-Sammel-Rollenspiele vollkommen neu. Auf der abgelegenen Insel New Wirral können sich Menschen mithilfe von Musikkassetten in seltsame Kreaturen verwandeln und kämpfen.

Spieler erkunden die Insel und nehmen dabei eine Vielzahl mächtiger Monster auf ihren Kassetten auf, um deren Fähigkeiten zu erlangen und einen Weg nach Hause zu finden. Mit dem Fusionssystem von Cassette Beasts können sie sogar zwei Kreaturen miteinander kombinieren, um mächtige neue Formen mit gemeinsamen Elementar-Typen, Werten und Bewegungs-Sets zu erschaffen.

Die Features im Überblick:

Sich mit Hilfe von… Kassetten in Monster verwandeln?! Angesichts der ständigen Bedrohungen durch Monsterangriffe können die Bewohner von Harbourtown Feuer mit Feuer bekämpfen. Spieler zeichnen eine Vielzahl besonderer Kreaturen auf und spielen sie dann im Kampf ab, um ihre Gestalt anzunehmen!

Monster miteinander kombinieren: Spieler können ihre Monster, mit denen von ihren Gefährten verschmelzen, um dadurch einzigartige, voll animierte Fusionen herstellen, die die Stärken beider Formen miteinander vereinen! Es gibt Tausende von Monsterkombinationen, mit denen man experimentieren und die man entdecken kann.

Erforschung einer abwechslungsreichen offenen Welt: Einige Monsterfähigkeiten können in der menschlichen Form verwendet werden, die man benötigt, um die Gegend zu erkunden, Rätsel zu lösen und vieles mehr. Gleiten, fliegen, schwimmen, klettern, sprinten oder magnetisch werden, in einem farbenfrohen Land, das mit wunderschön erstellten Monstern, 80er-Jahre-Vibes und einem Synthie-Soundtrack ausgestattet ist.

Eintauchen in eine fesselnde Geschichte: Cassette Beasts erschafft ein Abenteuer aus einer anderen Welt mit gruseligen Drehungen und Wendungen. Wer sind die Erzengel? Und wie ist der man eigentlich auf New Wirral gelandet?

Beherrschung eines umfassenden Kampfsystems: Spieler müssen Elementarchemie nutzen, um vorteilhafte Buffs oder Debuffs mit ihren Angriffen anzuwenden oder sogar den Elementartyp ihres Gegners zu ändern.

Mit einer Vielzahl von Begleitern reisen: Man kämpft niemals allein. Die Bindung zu Partnern muss geknüpft werden und diese Partner müssen sich gegenseitig unterstützen, um ein besseres Team zu werden. Die Stärke einer Beziehung bestimmt, wie gut man fusionieren kann.

Man kämpft niemals allein. Die Bindung zu Partnern muss geknüpft werden und diese Partner müssen sich gegenseitig unterstützen, um ein besseres Team zu werden. Die Stärke einer Beziehung bestimmt, wie gut man fusionieren kann. Koop mit Freunden: Im lokalen Mehrspielermodus können sich bis zu zwei Spieler verbünden. Gemeinsam wird die offene Welt erkundet, sich verwandelt und als Duo gekämpft