Castle Come: Walking Fortress Roguelike erscheint für Konsolen & PC

Autor:, in / Castle Come

Walking Fortress Roguelike Castle Come erscheint für PC, Xbox und PlayStation.

Lauflauf freut sich, ihr Walking Fortress-Roguelike für PC und Konsole, Castle Come, mit einem ersten Ankündigungstrailer vorzustellen.

In Castle Come erkundet ihr ein fremdes Land voller Banditen auf der Suche nach neuen Teilen, besiegt feindliche Festungen und plündert die Trümmer, rekrutiert eine Mannschaft für euer wachsendes Waffenarsenal und baut euren Weg von einem wendigen kleinen Fortling zu einer tödlichen, gewaltigen Monstermaschine.

Im Kampf wechselt Castle Come in eine von TEKKEN inspirierte 2,5D-Kampfansicht, in der die Spieler Sidesteps, Ausweichmanöver und Rammen einsetzen können.

Nutzt die Vorteile einer eleganten Zeitlupenfunktion, die immer dann einsetzt, wenn ihr einen Schuss aus einem eurer Waffenarsenale abfeuert – von Maschinengewehren und Minenwerfern bis hin zu Hühnern und riesigen Felsblöcken.