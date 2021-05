Castle Flipper: Offiziell für Xbox One und Xbox Series X/S angekündigt

Castle Flipper, ein einzigartiger Simulator eines mittelalterlichen Renovierers und Bauherrn, wird auch für Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen.

Die Entwickler erklären, dass es sich nicht nur um einen „mittelalterlichen Hausflipper“ handelt, sondern auch um ein Aufbauspiel, in dem die Spieler unter anderem ganze Burgkomplexe von Grund auf aufbauen können.

Das Spiel wird am 26. Mai dieses Jahres auf dem PC debütieren, später wird es auch auf Konsolen erscheinen: PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch. Die Konsolenversionen können dieses oder nächstes Jahr erwartet werden. Exakte Details sollen noch folgen.

Castle Flipper ist ein Spiel, das vom polnischen Studio Pyramid Games S.A. entwickelt wird, das für Spiele wie Rover Mechanic Simulator und Occupy Mars bekannt ist. Der neue Simulator wird von Gaming Factory S.A. und Ultimate Games S.A. veröffentlicht.

In Castle Flipper schlüpft der Spieler in die Rolle eines mittelalterlichen Renovierers und Erbauers, der mit einem geerbten Stück Land beginnt und von einem eigenen Königreich träumt. Das Spiel beinhaltet sowohl das Ausführen von Aufträgen (wie z.B. das Säubern, Reparieren und Ausstatten verschiedener Gebäude und Burgen), als auch den Ausbau der eigenen Siedlung nach eigenem Gut. Mit dem Fortschritt im Spiel schalten Spieler auch zusätzliche Arten von Werkzeugen und Fähigkeiten frei.

„Wir versetzen die Spieler in die europäische Realität an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert. Neben mittelalterlichen Gebäuden bietet das Spiel auch architektonische Lösungen, die aus der Barock- und Renaissancezeit bekannt sind, was noch mehr Möglichkeiten eröffnet. Wir haben uns auf ein ruhiges, entspannendes Gameplay konzentriert, das auch Elemente enthält, die die Kreativität der Spieler anregen. Wir haben unter anderem ein proprietäres Freebuilding-System entwickelt, das es erlaubt, eine Vielzahl von Strukturen frei zu gestalten“, so Jacek Wyszyński, CEO bei Pyramid Games S.A.