Castlevania: Belmont’s Curse: Belmonts Curse eröffnet das 40‑Jahre‑Jubiläum

Konami öffnet die Tore zu Castlevania erneut – und das pünktlich zum 40‑jährigen Jubiläum des ursprünglichen Akumajō Dracula. In diesem besonderen Jahr wird die legendäre Reihe offiziell wiederbelebt, und den Anfang macht ein brandneuer Titel: Castlevania: Belmont’s Curse.

Für die Rückkehr der Serie hat Konami zwei Studios gewählt, die für ihren Stil und ihre Energie bekannt sind: Evil Empire und Motion Twin. Beide Teams stehen für dynamische, moderne 2D‑Action – eine perfekte Grundlage, um die Essenz von Castlevania einzufangen und gleichzeitig neue Ideen einzubringen. Belmont’s Curse wird als explorationsbasiertes 2D‑Actionspiel beschrieben, das klassische Elemente mit frischen Innovationen verbindet.

Konami betont, dass dies erst der Anfang ist. Belmont’s Curse soll den Auftakt zu zahlreichen neuen Castlevania‑Projekten bilden, die im Laufe des Jubiläums enthüllt werden.

Die erste Botschaft mit Castlevania 40th Anniversary – Overture ist klar: Der „prächtige Albtraum“, der seit Jahrzehnten im Schatten lauert, kehrt zurück – und Castlevania beginnt ein neues Kapitel.