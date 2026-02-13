Castlevania: Belmont’s Curse: Belmonts Curse eröffnet das 40‑Jahre‑Jubiläum

Konami öffnet die Tore zu Castlevania erneut – und das pünktlich zum 40‑jährigen Jubiläum des ursprünglichen Akumajō Dracula. In diesem besonderen Jahr wird die legendäre Reihe offiziell wiederbelebt, und den Anfang macht ein brandneuer Titel: Castlevania: Belmont’s Curse.
Für die Rückkehr der Serie hat Konami zwei Studios gewählt, die für ihren Stil und ihre Energie bekannt sind: Evil Empire und Motion Twin. Beide Teams stehen für dynamische, moderne 2D‑Action – eine perfekte Grundlage, um die Essenz von Castlevania einzufangen und gleichzeitig neue Ideen einzubringen. Belmont’s Curse wird als explorationsbasiertes 2D‑Actionspiel beschrieben, das klassische Elemente mit frischen Innovationen verbindet.
Konami betont, dass dies erst der Anfang ist. Belmont’s Curse soll den Auftakt zu zahlreichen neuen Castlevania‑Projekten bilden, die im Laufe des Jubiläums enthüllt werden.
Die erste Botschaft mit Castlevania 40th Anniversary – Overture ist klar: Der „prächtige Albtraum“, der seit Jahrzehnten im Schatten lauert, kehrt zurück – und Castlevania beginnt ein neues Kapitel.
Hab ich schon Bock drauf, aber wie ich mich kenne wird das eh nicht gespielt. Die ganzen Ports wollte ich auch noch daddeln, vorallem die vom DS, die waren damals großartig, aber auch noch nicht fit die Box geholt..
Hätte auch gerne mal wieder ein 3D Castlevania. LoS, LoD oder LoI haben mir sehr gefallen damals.
Ja Mann, Lords of Shadow habe ich auch noch in guter Erinnerung. Gerade da die erste Szene an der Brücke wo er vom Pferd springt war super künstlerisch.