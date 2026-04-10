Castlevania: Belmont’s Curse: Kommentierte Spielszenen der Entwickler zum Adventure

Ein neuer Trailer zu Castlevania: Belmont’s Curse gewährt erstmals einen tieferen Blick auf das Gameplay und stellt die Mischung aus actionreichen Kämpfen und klassischer Erkundung in den Mittelpunkt. Gleichzeitig rückt das Spiel seine ungewöhnliche Kulisse in den Fokus, denn die Handlung ist im Paris des Jahres 1499 angesiedelt.

In kommentierten Spielszenen wird deutlich, wie stark das neue Abenteuer auf die typischen Elemente der Reihe setzt und diese mit moderneren Ansätzen verbindet. Dabei begleiten die Spieler einen jungen Belmont, der sich in einem neuen 2D-Action-Erkundungserlebnis behaupten muss.

Zusätzliche Einblicke liefert ein Beitrag nach dem Trailer, in dem Entwickler von KONAMI gemeinsam mit einem japanischen Produzenten der Reihe über die kreativen Einflüsse und die Ausrichtung des Projekts sprechen. Unterstützt wird die Entwicklung zudem von Evil Empire, während Motion Twin beratend tätig ist.

Zeitlich spielt der Titel 23 Jahre nach den Ereignissen von Castlevania: Dracula’s Curse und führt die bekannte Familiengeschichte in einem neuen Kontext fort. Der Release ist für das Jahr 2026 geplant.